Na sygnale. Radość Martyny z powrotu Karoliny! Zaprzyjaźnią się w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża zawróci w głowie Beniowi w nowym sezonie. Wanda nie dopuści do tego, by byli razem – ZDJĘCIA

Na sygnale. Wanda nie pozwoli Beniowi odejść. Zmieni się, by go odzyskać w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Odmieniona Karolina wróci do Leśnej Góry w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach w Leśnej Górze znów pojawi się Karolina! Tyle tylko, że już w niczym nie będzie przypominać dawnej siebie, gdyż po ostatecznym odrzuceniu przez Piotrka, który wybrał jednak nie ją, a swoją żonę Martynę, mocno się zmieni! Tym bardziej, że nawet Lisicki już zdoła ułożyć sobie życie z Igą (Paulina Masiak), bo sama ratowniczka wcześniej da mu kosza!

Ale w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej powróci i sama również nie będzie próżnować. A to dlatego, że raz na zawsze zapomni o Piotrku i weźmie się już za innego ratownika (Mateusz Dymidziuk)! Jednak mimo tego nie uniknie spotkania z Martyną! Jak ono przebiegnie?

Jak zachowa się Martyna wobec kochanki męża w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej?

Monika Mazur pochwaliła się na swojej relacji na Instagrmie filmikiem z planu, które i "Na sygnale" udostępniło na swoim oficjalnym profilu! Na nagraniu widać powracającą i uśmiechniętą Karolinę, ale tylko do czasu! A to dlatego, że na samym końcu Martyna ją straszy, czym skutecznie zdejmuje jej radość z twarzy! I wówczas jej podpis zabiera zupełnie innego znaczenia!

- Tęskniliście? Ja bardzo 😈😈😈❤️ - skomentowała Monika Mazur.

A wszystko przez to, że wówczas te diabełki dają o sobie znać! Czyżby to zatem oznaczało, że w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Martyna postanowi się zemścić na swojej niedawnej rywalce, a jej podpis jest jedynie ironią i dobrą miną do złej gry? A może wręcz przeciwnie i to serce na końcu okaże się symboliczne?

Strzelecka i Wojtasek będą przyjaciółkami w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Tym bardziej, że już w finale 12 sezonu wydawało się, że małżeństwo Strzeleckich jest już w pełni pogodzone, a Martyna wybaczyła Piotrkowi romans z Karoliną. Tym bardziej, że jego kochanka zniknęła z ich życia, a on bardzo się starał, aby odzyskać żonę i w końcu mu się to udało! Ale co stanie się, gdy Wojtasek jednak powróci? Czy wówczas znów wszystko się zniszczy?

A może w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Strzelecka wybaczy i jej? Szczególnie, że Wojtasek już nie będzie zainteresowana jej mężem tylko nowym ratownikiem! Czy żona i kochanka Strzeleckiego wreszcie się pogodzą i znów polubią tak samo jak prywatnie? Tego dowiemy się już za 3 miesiące!