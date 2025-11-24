Na sygnale, odcinek 791: Benio uratuje Basię przed prześladowcą! W końcu się do siebie zbliżą, ale ich szczęście nie potrwa długo - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 791 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 791 odcinku "Na sygnale" nieświadoma zagrożenia Basia umówi się na randkę z Jankiem. Wszołkowa w końcu zgodzi się pójść na wspólny koncert z chłopakiem. Tyle tylko, że wówczas jeszcze nie będzie wiedzieć, że to jedynie pułapka, bo tak naprawdę będzie on jej prześladowcą, który na dodatek będzie chciał ja tylko wykorzystać.

Ale w 791 odcinku "Na sygnale" przypadkiem odkryje to Benio, gdy wraz z Różą (Adrianna Jagiełło) i Alkiem (Adam Turczyk) zajmą się chłopakiem, który wcześniej na zlecenie Janka napadł Basię w parku. Mężczyzna do wszystkiego im się przyzna, a Vick od razu skojarzy, że będzie mu chodzić o Wszołkową, którą postanowi ostrzec. Jednak ratowniczka nie odbierze już od niego telefonu!

Janek napadnie na Basię w 791 odcinku "Na sygnale"!

Tym bardziej, że wtedy w 791 odcinku "Na sygnale" w jej mieszkaniu już zjawi się po nią Janek. Tyle tylko, że chłopakowi wcale nie będzie śpieszyło się do wyjścia. A wręcz przeciwnie, gdyż postanowi zostać u Wszołkowej, co już zapali u niej pierwszą czerwoną lampkę.

- Cześć, zjawiskowo wyglądasz - zacznie Janek.

- Dzięki, biorę buty i możemy jechać - powie Basia.

- Ale nie musimy się spieszyć. Koncert dopiero za godzinę. Zdążymy wypić kawę - uzna chłopak, zamykając drzwi.

- No ale to może wypijemy w kawiarni? - zaproponuje Wszołkowa, ale on będzie miał inne preferencje co do miejsca - Albo u ciebie przytulniej. Tak kusząco wyglądasz. No chyba się mnie nie boisz?

I słusznie, gdyż w 791 odcinku "Na sygnale" mężczyzna nie będzie miał dobrych intencji, o czym równie szybko się przekona, gdy nagle się na nią rzuci i spróbuje wykorzystać! Mimo iż ona wyraźnie powie mu "nie", ale jednak nie będzie miała na tyle siły, aby go powstrzymać!

- Dziwnie się zachowujesz - zauważy Basia.

- To ty dziwnie reagujesz. Jesteś już dużą dziewczynką - przypomni jej Janek.

- Dobra, przeginasz - uzna Wszołkowa.

- Z czym? Przecież wiesz, jak bardzo mi się podobasz - chłopak nie odpuści.

- Dobra, wyjdź - zażąda ratowniczka, ale nie zdoła go przekonać.

Benio ocali Basię w 791 odcinku "Na sygnale", ale nie będą mogli być razem!

W tym momencie w 791 odcinku "Na sygnale" Janek już zacznie dobierać się do Basi, ale na szczęście ostatecznie powstrzyma go przed tym Benio, który także zjawi się w jej mieszkaniu. Vick natychmiast rzuci się na chłopaka i odciągnie go od Wszołkowej, a między nimi nawiąże się ostra walka! Jednak ostatecznie przerwie ją ratowniczka, uderzając chłopaka patelnią w głowę!

- Zostaw ją! - krzyknie Benio, po czym się na niego rzuci.

- Zostaw go! - krzyknie Basia, po czym go uderzy, a ten w popłochu ucieknie. I choć Vick będzie chciał ruszyć za nim, to Wszołkowa go zatrzyma - Benio stój! Dzwonię na policję!

- Nic ci nie jest? - zapyta ją, a ona całą w emocjach się do niego przytuli, co i on odwzajemni.

Chwilę później w 791 odcinku "Na sygnale" ratownicy zaczną się nawzajem badać, co zbliży ich do siebie jeszcze bardziej! Do tego stopnia, że już będą mieli się pocałować, ale wtedy romantyczną scenę przerwie policja, która akurat wkroczy do jej mieszkania! A później będzie tylko gorzej, bo gdy ratownik w końcu odbierze swoje wyniki badań, to zrezygnuje z ich dalszych spotkań...