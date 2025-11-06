Na sygnale wyleci z ramówki! Bez jednego odcinka w tygodniu

Dlaczego nie ma 783 odcinka "Na sygnale" we wtorek 11.11.2025 roku o 21.55 w TVP2?

Widzowie "Na sygnale" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż we wtorek 11.11.2025 roku o godzinie 21.55 w TVP2 nie zobaczą premierowego 783 odcinka swojego ulubionego serialu! I to może dziwić tym bardziej, że tuż przed nim fani "Barw szczęścia" zobaczą kolejny 3254 odcinek swojego ukochanego serialu, a ci zarówno "Na sygnale", jak i "M jak miłość" już nie! A zatem, co za tym stoi?

Otóż Telewizja Polska miała ważny powód, dla którego zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i wyrzucić z niej aż dwa swoje kultowe seriale! A zatem, jaki?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowego 783 odcinka „Na sygnale”?

TVP2 nie pokaże premierowego 783 odcinka „Na sygnale” we wtorek 11.11.2025 roku o 21.55 na swojej antenie z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości! I z tego względu stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i tego dnia puścić widzom thriller "Dla niej wszystko", który rozpocznie się o godzinie 20.45 i potrwa aż do 23.10, a więc normalnym czasie nie tylko "Na sygnale", ale także poprzedzających go "M jak miłość" czy "Kulis M jak miłość"! I stąd te wszystkie pozycje musiały ustąpić swojego miejsca.

Tym bardziej, że po zakończeniu thrillera TVP2 zdecydowało się wyemitować film obyczajowy "W deszczowy dzień w Nowym Jorku", który rozpocznie się o 23.10 i potrwa aż do 0.55, w związku z czym o późniejszej emisji "Na sygnale" także nie będzie mowy! Tak samo jak i wcześniejszej, gdyż przed obiema produkcjami TVP2 pokaże normalnie premierowy 3254 odcinek "Barw szczęścia", przez co dla "Na sygnale" nie będzie już miejsca! Ale spokojnie, gdyż wcale nie na długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 783 odcinek „Na sygnale” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów "Na sygnale" mamy jednak dobrą wiadomość, gdyż ta zmiana nie potrwa długo i będzie wyłącznie jednorazowa! A to oznacza, że od przyszłego tygodnia widzowie będą mogli oglądać tak jak do tej pory aż 5 odcinków swojego ulubionego serialu i to przez trzy dni w tygodniu, oczywiście o stałej porze.

A zatem ten premierowy 783 odcinek "Na sygnale" fani zobaczą już w środę 12.11.2025 roku o 21.55 w TVP2, a tuż po nim kolejny 784 odcinek o 22.25. Z kolei od następnego tygodnia wszystko wróci już do normy i odcinki będą emitowane od poniedziałku (dwa odcinki) do środy (dwa odcinki), już bez pominięcia wtorku (jeden odcinek)!

Ale spokojnie, gdyż 783 odcinek "Na sygnale" z pewnością pojawi się nieco wcześniej na platformie vod.tvp.pl, jednak za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu poczekać do normalnej emisji w TVP2! A gwarantujemy, że warto, bo emocji w 783 odcinku "Na sygnale" nie zabraknie i to szczególnie w wątkach Strzeleckich czy Góry (Tomasz Piątkowski) z Górską (Justyna Sieniawska)!