Na sygnale. Wielki powrót Kuby i Lidki! Uśmiercili Szczęsnego i Chowaniec, ale Wojciech Zygmunt i Anna Haba znów pojawili się na planie - ZDJĘCIA

Anna Haba i Wojciech Zygmunt wracają do "Na sygnale"!

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Mimo iż każdy skrycie marzył o powrocie Anny Haby i Wojciecha Zygmunta, których bohaterowie - Lidka i Kuba zostali uśmierceni! Przypomnijmy, że Chowaniec umarła blisko 6 lat temu w 276 odcinku, z kolei Szczęsny prawie rok temu w 705 odcinku serialu, z czym widzowie kompletnie nie mogli się pogodzić. Tym bardziej, że oznaczało to koniec uwielbianych bohaterów w medycznym serialu, bo przecież nie mogli już zmartwychwstać, czego fani nie mogli darować produkcji.

Jednak scenarzyści wzięli sobie do serca uwagi widzów i już raz przywrócili ich uwielbianych bohaterów, którzy pojawili się w "Na sygnale" w zupełnie innych rolach. Anna Haba wróciła po roku nieobecności w 2021 roku jako strażniczka Mirka, łudząco podobna do Lidki, z kolei Wojciech Zygmunt pojawił się na chwilę po śmierci swojego Kuby w 2025 roku jako oszust, podający się właśnie za Szczęsnego! Ale teraz aktorzy znów pojawili się na planie!

Aktorzy znów wcielą się w rolę ratowników w "Na sygnale"?

Anna Haba pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie swoim powrotem do "Na sygnale", co udostępnił u siebie i sam serial. Aktorka pokazała swoje przygotowania przed ponownym wejściem na plan, na którym jednak nie pojawiła się sama, bo właśnie w towarzystwie Wojciecha Zygmunta, który tak samo jak ona został wcześniej uśmiercony!

- @nasygnaleoffical dobrze się tu wraca - napisała Anna Haba, po czym pokazała wspólne nagranie z Wojciechem Zygmuntem, a następnie zwróciła się z zapytaniem i możliwością odpowiedzi do fanów serialu, dotyczącej swojej wcześniejszej postaci - Lidka wraca??? Lidka... wróć!!! No weź.../Yyy lepiej nie... eee nie

Ale to nie wszystko, bo aktorka pokazała także swoje zdjęcia w stroju ratowniczki, którą przecież wcześniej była, dokładnie tak samo jak i Kuba, który także założył na siebie swoją wcześniejszą bluzę! Kobieta wsiadła do karetki, której drzwi otworzył jej właśnie uwielbiany aktor. Czy to zatem oznacza, że Anna Haba i Wojciech Zygmunt znów wrócą do "Na sygnale" jako ratownicy?

Kogo zagrają teraz Anna Haba i Wojciech Zygmunt w "Na sygnale"?

Bardzo możliwe, bo przecież scenarzyści "Na sygnale" uwielbiają zaskakiwać! Tym bardziej, że przecież zarówno Anna Haba, jak i Wojciech Zygmunt już raz wrócili z powrotem na plan w zupełnie innych rolach, a więc jest realne to, że znów wcielą się w inne postacie.

Szczególnie, że ich bohaterowie zostali uśmierceni, a zatem powrotu do Lidki i Kuby raczej nie będzie mowy. No chyba, że scenarzyści znów mocno odlecą albo będą to jednie wspomnienia bądź sny innych bohaterów. Jednak nie wydaje się, bo ratownicy z Leśnej Góry już raczej otrząsnęli się po obu tych śmierciach.

W końcu ukochany Chowaniec, Artur Góra (Tomasz Piątkowski) ma już żonę Beatę (Justyna Sieniawska) i dwójkę nowych dzieci, a ukochana Szczęsnego, Ela (Aleksandra Kądziołka) już dawno zaczęła nowe życie, tak jak i jego najlepszy przyjaciel Nowy (Kamil Wodka).

