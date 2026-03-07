Na sygnale, odcinek 868: Zaskakujący powrót Soni! Zniszczy związek Benia i Basi? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 868 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 21.55 w TVP2

W 868 odcinku "Na sygnale" wróci dawno niewidziana Sonia! Przypomnijmy, że widzowie ostatni raz mogli oglądać ratowniczkę w 496 odcinku serialu, który miał swoją premierę prawie 2,5 roku temu! Już wtedy Wielgosz zdecydowała się na powrót z zagranicy, gdzie wyleciała z ukochanym Markiem (Daniel Szczypa) i swoim bratem Antkiem (Paweł Pacyna). Ale tylko na chwilę, gdyż zaraz dołączył do niej narzeczony, przez co zakochany w niej Benio znów musiał się obejść smakiem, bo ratowniczka ponownie wybrała nie jego, a policjanta.

Jednak w 868 odcinku "Na sygnale" Wielgosz znów zjawi się w Polsce, a los sprawi, że drogi jej i Vicka ponownie się skrzyżują. Tyle tylko, że Benio będzie już w zupełnie innej sytuacji życiowej jak wcześniej, gdy Sonia wyjeżdżała, bo po małżeństwie z Wandą (Anna Lemieszek), zwiąże się z Basią. Ale czy powrót dawnej ukochanej coś tutaj zmieni?

Tak dojdzie do spotkania Soni i Benia po latach w 868 odcinku "Na sygnale"!

Tym bardziej, że w 868 odcinku "Na sygnale" to właśnie Benio jako pierwszy natknie się na Sonię, którą tym razem spotka przy wezwaniu do wypadku. Wielgosz będzie świadkiem zdarzenia i jako była ratowniczka udzieli poszkodowanym pierwszej pomocy, co oczywiście pójdzie jej jak z płatka, gdyż takich rzeczy się po prostu nie zapomina.

Początkowo w 868 odcinku "Na sygnale" Vick będzie zaskoczony, ale gdy zobaczy, że akcją pokierowała Wielgosz to w tym przypadku już nic go nie zdziwi. Nie mówiąc jednak o nagłym powrocie swojej ukochanej sprzed lat. Zwłaszcza, że to wcale nie będzie ich jedyne spotkanie, bo Sonia zjawi się także w bazie, aby zobaczyć się z resztą kolegów i koleżanek z bazy. Ale nie tylko, gdyż tym razem zostanie z nimi już na dłużej i wróci do ekipy ratowników! A przez to zacznie się coraz częściej widywać i z Beniem i Basią!

Sonia i Benio będą w końcu razem w "Na sygnale"?

Szczególnie, że już jakiś czas temu Natalia Rewińska chwaliła się na swoim Instagramie swoim powrotem do "Na sygnale", a na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Facebooku można było dostrzec Sonię w ciuchach ratowniczki! A to oznacza, że Wielgosz nie poprzestanie wyłącznie na tej jednej akcji, której przypadkowo stanie się świadkiem i to z ulicy!

- Po dwóch i pół roku poza kadrem, Sonia, bogatsza o doświadczenia, wraca na ekran🤩 Przez ten cały czas dostawałam od Was mnóstwo wiadomości, czułości, wyrażanej nadziei na powrót Soni. To było absolutnie wyjątkowe i niezwykle wzruszające. To piękne wiedzieć, że bohaterka może tak długo żyć w czyichś sercach, myślach i czyjejś pamięci❤️ Cieszę się, że mogę znów być częścią tej opowieści. Blue is a new Orange ;) Do zobaczenia na ekranie ❤️✨ - napisała wówczas Natalia Rewińska.

- Powinnam się cieszyć czy martwić 😬😮‍💨 - spytała od razu Anna Wysocka-Jaworska.

- @aniawysocka Ty? Cieszyć! Basia? Nie wiem... 😬 - odpowiedziała jej aktorka.

W 868 odcinku "Na sygnale" Sonia wróci do ekipy ratowników, która jednak nie będzie już taka sama, jak wcześniej, gdy z niej odchodziła. Pojawią się nowi bohaterowie, a także nowe relacje, w tym ta szczególnie dla niej ważna Benia i Basi. Tym bardziej, że przed wyjazdem to właśnie jej Vick wyznał miłość. Ale przez lata jej nieobecności sporo się zmieni. Czy zatem teraz to ona postanowi zawalczyć o ratownika? Czy Sonia zniszczy jego związek z Basią, a jej obawy jednak okażą się słuszne? Przekonamy się już niebawem!

