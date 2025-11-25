Na sygnale, odcinek 792: Nawrót choroby Benia! Zostanie mu maksymalnie pół roku życia - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 792 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 792 odcinku "Na sygnale" Benio wreszcie odbierze swoje wyniki badań, ale niestety nie będzie miał powodów do radości. A to dlatego, że wcale nie wyjdą one dobrze, co ogromnie go zaboli. Tym bardziej, że w końcu dopiero co zdołał zbliżyć się do Basi, a teraz wszystko szlag trafi.

Szczególnie, że w 792 odcinku "Na sygnale" Vick zda sobie sprawę, że nie zostało mu już zbyt wiele czasu. Wszystko przez to, że nastąpi u niego wznowa choroby - guza anaplastycznego. I choć wcześniej udało mu się wyjść już nawet z II stadium choroby, to jednak teraz ona powróci...

Chory Benio odtrąci Basię w 792 odcinku "Na sygnale"!

I w tej sytuacji w 792 odcinku "Na sygnale" Benio postanowi zrezygnować ze wspólnego życia z Basią. I mimo iż wcześniej sam zaproponuje jej wspólny wieczór, na który ona ogarnie nawet bikety do kina, to ostatecznie Vick tam z nią pójdzie. I to ani tego dnia, ani już nigdy, czym mocno ją zszokuje. Szczególnie, iż Wszołkowa nie będzie miała pojęcia o wznowie jego choroby, bo lekarz do niczego jej się nie przyzna!

- Benio, czekaj! Ej! Nie uwierzysz jak ci powiem, dokąd idę dzisiaj po pracy! Z tobą, do kina. Mam już bilety - powie radośnie Basia.

- Basia, to jednak nie jest dobry moment, wiesz? - powie jej przybity Benio.

- Przełożyć na jutro? - zapyta Wszołkowa.

- W ogóle przełożyć, przepraszam - wyzna Vick.

- Myślałem, że między nami, że.... - zacznie ratowniczka, ale lekarz nie pozwoli jej dokończyć zdania - Tak będzie lepiej, wiesz?

W tym momencie w 792 odcinku "Na sygnale" w ich kierunku zaczną zbliżać się Wiktor (Wojciech Kuliński) z Czarkiem (Maksymilian Balcerowski), na widok których odrzucona Basia od razu ucieknie, a Benio nawet nie spróbuje jej zatrzymać.

- Dobra, nieważne - podsumuje Basia, po czym ruszy prędko przed siebie.

Tylko Wiktor dowie się o nawrocie choroby Vicka w 792 odcinku "Na sygnale"!

I wówczas w 792 odcinku "Na sygnale" i Czarek postanowi się ulotnić, gdyż zda sobie sprawę, że musiało stać się coś poważnego. Chłopak postanowi zostawić braci samych i dopiero na osobności, Vick tylko Banachowi powie, w czym rzecz, na dowód czego pokaże wyniki swoich badań.

- Zostawię was, panowie - uzna Czarek.

- Cześć, co jest brat? - zapyta go Wiktor, na co Benio w 792 odcinku "Na sygnale" poda mu wyniki swoich badań, a on rzuci na nie okiem i głośno odczyta - Zagęszczenie płata płuca w segmencie 8. Progresja zmian rozrostowych... do korelacji ze stanem klinicznym pacjenta.

- Wznowa. Mam najwyżej pół roku - wyzna mu załamany Vick.