Na sygnale. Piotrek wpadnie w kolejne tarapaty! Martyna już mu nie pomoże? - ZDJĘCIA

Kłopoty Piotrka nie skończą się w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Strzeleccy nie zaznają spokoju! A już na pewno nie Piotrek, który wpakuje się w kolejne tarapaty! Przypomnijmy, że dopiero co ratownik wplątał się w romans z Karoliną, przez który o mały włos nie rozpadło się jego małżeństwo z Martyną! Jednak Piotrek był gotowy na wiele, aby tylko je uratować. Do tego stopnia, że był gotowy wziąć winę za żonę za ewentualne zabójstwo pacjenta, jak i o mały włos sam nie skończył w więzieniu, gdy o to samo oskarżyła go matka jednego z nich.

Ale na szczęście, z tego wszystkiego Strzelecki ostatecznie wyszedł obronną ręką. Choć w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej znów nie będzie u niego tak kolorowo!

Strzelecki skończy ze zmasakrowaną twarzą w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej?

Dariusz Wieteska już jakiś czas temu chwalił się na swoim Instagramie krótkim filmikiem z planu "Na sygnale", którym poważnie zmartwił swoich fanów! I nic dziwnego, gdyż zobaczyli na nim jego przerażającą charakteryzację, gdzie na jego twarzy widniała krew! I już wtedy aktor zdradził, że jego bohater wplącze się w niemałe kłopoty!

- Na szczęście to tylko charakteryzacja… Ale zdaje się, że w nowym sezonie Piotrek będzie miał kłopoty😅 Nasza niezastąpiona @makeupart.anetastupak robi taki „makijaż” zaledwie w pół godziny☺️ #NaSygnale #charakteryzacja #makeup #fakewoundsmakeup @dariuszwieteska @telewizjapolska - napisał aktor.

A teraz w najnowszym Q&A na Instagramie "Na sygnale" wspólnie z Martyną Mazur tylko to potwierdzili! A przy okazji powiedzieli o tym troszkę więcej!

- Co będzie się działo w waszym wątku po wakacjach? - spytała prowadząca.

- Strzelecki wpadnie w tarapaty. Czy Martyna mu z tym pomoże? - zdradził Dariusz Wieteska.

- Takie tarapaty, ojoj - skwitowała Monika Mazur.

- Tak, ale tak serio, to rzeczywiście byliśmy zaskoczeni tym, co scenarzyści powymyślali. Dzieje się tam bardzo dużo. Jest sporo zwrotów akcji. Prawda? - rozwinął aktor, co jego koleżanka oczywiście potwierdziła.

Czy to Karolina tak urządzi swojego byłego kochanka w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

I wówczas wszyscy zaczęli zastanawiać się, jak do tego dojdzie i kto będzie miał w tym swój udział. I już pod wcześniejszym postem Dariusza Wieteski na Instagramie widzowie "Na sygnale" zaczęli rozkminiać, czy może mieć to związek z powrotem Karoliny, która ewentualnie mogłaby chcieć się na nim zemścić za to, że ostatecznie wybrał nie ją, a Martynę!

- Ciekawe kto tak urządził Piotra czyżby Karolina? - zaczął zastanawiać się jeden z fanów, na co pod jego komentarzem wywiązała się pewna dyskusja.

I oczywiście w tej sytuacji nie mogła o to nie spytać i prowadząca ich rozmowę w trakcie Q&A na Instagramie. Jednak odpowiedź aktorów nie dała jasnej odpowiedzi na to, czy to faktycznie Karolina będzie za to odpowiedzialna, czy może jednak Piotrek podpadnie komuś innemu!

- A o co chodzi z powrotem Karoliny? - dopytała prowadząca.

- No to było kolejne zaskoczenie dla nas. Powrót Karoliny, tak myślę, że tak samo będzie to zaskoczenie dla naszych widzów - uznała Monika Mazur.

- Tak, bo Karolina już nie będzie z Piotrem. Będzie z Martyną. Ha ha, taki żart ;) - zażartował Dariusz Wieteska i na tym temat Klaudii Janas się skończył!