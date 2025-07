Na sygnale. Piotrek to magnes na kłopoty! Wplącze się w romans i będzie cierpiał? - ZDJĘCIA

Czy Piotrek (Dariusz Wieteska) znowu nabroi w nowym sezonie „Na sygnale” we wrześniu? Takie pytanie zadają sobie fani serialu wiedząc już, że Karolina (Klaudia Janas) powróci do bazy ratowników w Leśnej Górze. Jakieś kłopoty na pewno ściągnie sobie na głowę, o czym świadczy nowe zdjęcie aktora poddawanego drastycznej charakteryzacji. Co się wydarzy? ZOBACZ fotografię w naszej GALERII ZDJĘĆ!