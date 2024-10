Na sygnale, odcinek 623: Piotr będzie błagał o powrót do Leśnej Góry. Karolina mu nie odpuści

Martyna i Piotr wciąż osobno w nowym sezonie „Na sygnale”

Po zdradzie z Karoliną Piotr wyznał Martynie, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobił. Po żonie jego słowa spłynęły jak po kaczce, ba! W ogóle nie chciała go słuchać. Piotr obiecał, że - jeśli tylko da mu drugą szansę - przez resztę życia codziennie będzie jej udowadniał, że było warto. Nieugięta Martyna zagroziła wówczas, że zaraz zadzwoni po policję, jeżeli nie zostawi jej w spokoju.

W 623. odcinku serialu „Na sygnale" Piotr będzie nadal kochał Martynę

W 623. odcinku serialu „Na sygnale" Piotr, pełen wyrzutów sumienia po zdradzie Martyny, nadal będzie dwoił się i troił, by wrócić do niej i córki Lidzi (Hanna Seń). Na szczęście, chociaż wciąż o nią zazdrosny, zarzuci wątpliwe metody śledzenia jej – wcześniej kupił swojemu dziecku zegarek z wbudowaną funkcją namierzającą właściciela, by w ten sposób mógł również znać miejsce pobytu żony.

W 623. odcinku serialu „Na sygnale" Piotr zacznie uciekać przed miłością Karoliny

Kiedy w 623. odcinku serialu „Na sygnale" Strzelecki odkryje, że w jego nowej bazie zatrudniła się również Karolina, będzie w szoku. W dodatku będą musieli jeździć w jednej karetce! Dla Piotra będzie to sygnał świadczący o tym, że zakochana w nim Karolina nie zrezygnuje z niego. Będzie wszędzie tam, gdzie on. O ich pracy we dwoje dowie się Martyna. Zrozpaczony Piotr zacznie błagać Wiktora (Wojciech Kuliński), by przywrócił go do pracy w bazie w Leśnej Górze.

„Na sygnale" odcinek 623 „Martyna” - środa, 30.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2