Na sygnale, odcinek 619: Michał zaprosi Basię do siebie. Poczują ogień! - ZDJĘCIA

W 619. odcinku „Na sygnale” Basia będzie liczyć na ognistą randkę z Michałem

W 619. odcinku „Na sygnale” Basia umówi się na kolejną randkę z Michałem i po raz pierwszy odwiedzi policjanta w jego domu. Menu będzie stanowić kupna pizza i butelka wina.

- Chciałem przygotować risotto, ale się rozgotowało. Dwa razy. Dlatego zamówiłem pizzę – Michałowi będzie głupio.

- Super! Cokolwiek byś podał, zjem ze smakiem – odpowie zalotnie Wszołkowa.

- Fajnie, że nie jesteś wybredna.

- Jestem po prostu strasznie głodna – odpowie Basia ze śmiechem.

- Twój dekorator ma chyba wolne? - doda.

- Inne pomieszczenia wyglądają lepiej, zobaczysz!

- Z przyjemnością, zwłaszcza sypialnię... Przepraszam! To wino tak na mnie...

- Nie przepraszaj... Nawet nie wiesz, jak bardzo na ciebie czekałem – odpowie żarliwie Kornet.

W 619. odcinku „Na sygnale” Britney nakryje Basię w mieszkaniu Michała

W 619. odcinku „Na sygnale” w chwili, kiedy zakochani będą chcieli namiętnie się pocałować, nagle zgaśnie światło w całym budynku. Basia, już nieźle wstawiona po dość łapczywym wypiciu dużej ilości wina, powie Michałowi, że można zapalić świeczki i zrobić nastrój. Michał zareaguje dziwnie – stwierdzi, że nie ma świeczek, tylko latarki i pobiegnie do sąsiadki. Po chwili wróci do wyczekującej go z utęsknieniem Basi z… Britney, która niepomiernie się zdziwi zastając ją w mieszkaniu Michała.

W 619. odcinku „Na sygnale” zamiast ognia będą świeczki

W 619. odcinku „Na sygnale” Michał wróci do mieszkania z mieszkającą po sąsiedzku Julką.

- Nie chciała siedzieć sama po ciemku – powie przepraszającym tonem Kornet.

- No ale… - Basia będzie bardzo rozczarowana. Zarzuci Julce, że zepsuła jej randkę. Rozlegnie się pukanie do drzwi. Wejdą dwaj wyglądający na opryszków sąsiedzi z prośbą do Michała, by „porozmawiał z energetyką”. Dla Basi tego już będzie za wiele – wyjdzie obrażona z mieszkania Michała. Liczyła na ogień i przeliczyła się tylko w połowie – Kornet zapalił pożyczone świeczki. A Britney tak skwituje niefortunny wieczór:

- Sąsiad – zawaliłeś.

„Na sygnale" odcinek 619 „Unieruchomieni” - środa, 23.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2