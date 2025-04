Barwy szczęścia, odcinek 3182: Powrót Iwony! Przyleci z Wioletką do Polski

"Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" Iwona przekaże Markowi radosną nowinę! A mianowicie, iż planuje przylecieć z ich córką do Polski! Przypomnijmy, że dawna kochanka Złotego 3 lata temu wyjechała na prestiżowy program naukowy do USA, gdzie została już stałe, gdyż na miejscu zakochała się w swoim mentorze, dla którego zostawiła wówczas swojego obecnego partnera Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski).

I choć odrzucony biznesmen wrócił z powrotem do Polski, to o powrotnym kroku w przypadku Pyrki nie było mowy. A co za tym idzie także i Wioletki, przez co jej kontakt z ojcem został mocno utrudniony. Ale w 3182 odcinku "Barw szczęścia" to się zmieni, gdy Iwona zapowie ich powrót do kraju!

Marek przekaże Krystynie radosną nowinę w 3182 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" Marek oszaleje ze szczęścia, gdy dowie się o planowanym powrocie Iwony i Wioletki do Polski. Ale nie tylko on, gdyż z ich przyjazdu ucieszy się także i jego chorująca na Alzheimera matka, której stan mocno się pogorszy.

Do tego stopnia, iż zaatakuje ona nawet własnego męża, ale mimo tego Krzysztof nie będzie chciał jej oddawać do domu opieki. I dobrze, gdyż tak to nie byłoby dane jej spotkać się ze swoją wnuczką. Podobnie jak i Złotemu, gdyby to jednak on, a nie Sebastian (Marek Krupski) poleciał do Brazylii, w związku z pracą. I w 3182 odcinku "Barw szczęścia" ich obojgu zostanie to wynagrodzone.

Złoty i Jaworska zaplanują rodzinne powitanie Iwony i Wioletki w 3182 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" rodzina Złotych zaplanuje rodzinne powitanie Iwony i Wioletki, w którym oprócz Marka swój udział zechcą wziąć także Krystyna z Krzysztofem. Cała trójka będzie ogromnie podekscytowana przylotem Iwony i Wioletki, ale czy ten faktycznie dojdzie do skutku?

Tym bardziej, że jeszcze niedawno odtwórczyni roli Pyrki, Izabela Zwierzyńska zarzekała się, że nie wróci do "Barw szczęścia", ale może jednak zmieni zdanie lub wróci z zupełnie inną twarzą? A może postać Iwony w ogóle nie zostanie pokazana, a bliscy powitają jedynie Wioletkę? I czy chora Jaworska to wytrzyma? Tego dowiemy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Randka Gabrysi i Karola skończy się porażką! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.