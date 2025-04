Barwy szczęścia, odcinek 3182: Gabrysia ulegnie Szczepanowi! Spotka ją kolejne rozczarowanie? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze nie opadną emocje Gabrysi po kolejnej udanej randce ze Szczepanem! I choć Niedzielska odtrąci nowego kochanka, gdy przeczyta w Internecie, iż był on w przeszłości aresztowany, a następnie go z tym skonfrontuje, co prawnik jej potwierdzi, gdyż będzie chciał być wobec niej lojalny, to osiągnie tym odwrotny efekt.

A to dlatego, że wówczas dyrektorka szkoły go odrzuci, mimo iż on poprosi ją, aby tego nie robiła! Ale jednak Gabrysia nie będzie chciała wiązać się z kryminalistą, gdyż wcześniej już sama padła przecież ofiarą oszusta Jacka (Paweł Peterman) i zacznie poważnie obawiać się, że i w tym przypadku będzie mogło być podobnie. Ale Krajewski tak łatwo się nie podda i w 3182 odcinku "Barw szczęścia" w końcu ją zdobędzie!

Gabrysia zdecyduje się jednak kontynuować swój związek ze Szczepanem w 3182 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia postanowi jednak dać Szczepanowi jeszcze jedną szansę. A wszystko dzięki Kujawiak, która ją do tego zachęci, gdy Krajewski nie odpuści i zacznie robić wszystko, aby ją odzyskać.

Zdradzamy, że prawnik zacznie tak zabiegać o dyrektorkę szkoły, że ostatecznie Niedzielska mu ulegnie i zgodzi się z nim pójść na koncert, w trakcie którego znów spędzi z kochankiem cudowny wieczór. A to dlatego, że znów wylądują w swoich objęciach, o czym później w 3182 odcinku "Barw szczęścia" szczęśliwa Gabrysia opowie właśnie Dorocie. I właśnie po szczerej rozmowie z przyjaciółką, Niedzielska zdecyduje się kontynuować tą relację!

Czy Niedzielska przejedzie się na kolejnym mężczyźnie w 3182 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak czy w 3182 odcinku "Barw szczęścia" Niedzielska tego nie pożałuje, gdy pozna prawdziwą twarz Krajewskiego? A może u boku nowej ukochanej Szczepan zmieni się na lepsze i po dawnym cynicznym prawniku nie będzie już śladu? A może wręcz przeciwnie i Gabrysia niedługo w końcu sama się po tym przekona? Tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

