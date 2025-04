Barwy szczęścia, odcinek 3171: Darek podpuści Karola! Tak pozna jego prawdziwą tożsamość - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3171 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3171 odcinku "Barw szczęścia" Darek wpadnie na Karola podczas porannego joggingu w parku i jak podaje swiatseriali.interia.pl zaprosi go do wspólnego treningu, ale lekarz nie będzie w stanie dotrzymać mu kroku. Ale i na to Janicki znajdzie rozwiązanie i postanowi obgadać je przy wspólnej kolacji.

Tym bardziej, że będzie miał wobec Czubaka niezły dług do spłacenia tuż po tym, jak przebada on wszystkich zawodników jego "Startu Falenica". I w ten sposób w 3171 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się mu odwdzięczyć, na co już ojciec Grzesia (Noah Culbreth) przystanie.

- Może pobiegamy razem? - zaproponuje Darek, a gdy Karol uprzedzi go, że może za nim nie nadążyć, bo ma już swoje lata, to Janicki szybko się zreflektuje - Rozpiszę ci treningi. Jeszcze cię odmłodzimy... A może wpadniesz do mnie wieczorem obgadać sprawę?

Darek odkryje, że podoba się Karolowi w 3171 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3171 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się w mieszkaniu Janickiego akurat w momencie, gdy ten będzie kończył dekorować tort na jego cześć. I wówczas Darek od razu zaprosi go do wspólnej zabawy, ale szybko zorientuje się, że Karolowi bardziej zależy na nim niż cieście.

- Nie wróżę ci sukcesów w branży cukierniczej - zażartuje Darek, podając mu kolejny kwiatuszek.

I w tej chwili w 3171 odcinku "Barw szczęścia" ich dłonie spotkają się nad tortem. I co więcej, w tym momencie obaj zastygną i żaden z nich jej nie cofnie. Mężczyźni spojrzą sobie głęboko w oczy, a Darek postanowi to wykorzystać, aby sprawdzić, czy jego podejrzenia są słuszne i czy Karol faktycznie nie gra w jego drużynie. I wcale się nie pomyli, gdyż kilka godzin później obudzi się w ramionach Czubaka po wspólnie spędzonej nocy!

Czubak okaże się gejem w 3171 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3171 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, czemu Karolowi nie udała się randka z Gabrysią (Marta Juras), która nie była w jego typie! A to dlatego, że Czubak będzie tak naprawdę gejem, przez co automatycznie nie będą mu się podobać kobiety tylko mężczyźni właśnie w typie Darka! I to właśnie Janicki jako pierwszy w 3172 odcinku "Barw szczęścia" pozna najdłużej skrywany sekret byłego kochanka Beaty (Anita Jancia)!

- Ja jeszcze nikomu nie powiedziałem... Nikt nie wie. Poza tobą - przyzna Karol.