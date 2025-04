Barwy szczęścia, odcinek 3162: Błażej zniszczy związek z Weroniką już na początku. Pokaże, jak mało mu na niej zależy – ZDJĘCIA, WIDEO

Barwy szczęścia, odcinek 3173: Kim jest John? Ujawniamy tajemnicę nowej miłości Sofii. To z nim zaplanuje resztę życia w Anglii – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3162 - środa, 02.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Goszcząc u Błażeja Weronika zobaczyła obrazy Leny Grad. Okazało się, że to jego była dziewczyna, która zginęła tragicznie.

Lena zginęła przez Błażeja w serialu "Barwy szczęścia”

Błażej wyjaśnił Weronice, jak doszło do śmierci Leny. Przyznał się, że kupił narkotyki i dał je również jej. Dziewczyna weszła na balkon i z niego skoczyła, a on pojechał potem na odwyk. Werka rozgrzeszyła Modrzyckiego twierdząc, że nie powinien się obwiniać za nieszczęśliwy wypadek.

Błażej odstraszy Weronikę w 3162. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3162. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po wspólnie spędzonej nocy Weronika będzie się znowu przyglądać obrazom Leny. Jeden z nich będzie oparty o ścianę. Błażej powie wymijająco, że nie ma dla niego miejsca, a dziennikarka dość obcesowo poleci mu go sprzedać. Modrzycki wyzna jej, że nie mógłby tego zrobić, bo te płótna zbyt wiele dla niego znaczą – powstawały w jego obecności. Werce nie spodoba się ta odpowiedź… Podpowie mu z kolei, by urządził wystawę. Ale Błażej także i ten pomysł odrzuci, bo musiałby przy tej okazji opowiadać o Lenie, o tym, co się wydarzyło…

- To też byłoby dobre dla ciebie, zdrowe… Stoisz w miejscu, a tak zakończyłbyś pewien etap – Weronika poradzi Modrzyckiemu.

Ale on się zdenerwuje:

- Skończ już z tą tanią psychologią, OK?

- Nie trzeba być psychologiem, żeby widzieć, jak ciebie to obciąża. Zresztą, ktoś z boku czasem wyraźniej widzi, co jest dla kogoś lepsze.

- Ktoś z zewnątrz nie powinien mi mówić, jak mam żyć.

- Sam mnie zaprosiłeś…

- Ale to nie daje ci prawa do przemeblowania i wtrącania się! - powie Błażej ostro.

- Może to był błąd! - równie twardo odpowie Weronika i mocno odepchnie kochanka nie bacząc na jego ledwie zaleczoną ranę.