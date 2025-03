Barwy szczęścia, odcinek 3157: Weronika i Błażej razem? Zbliżą się do siebie w szpitalu

„Barwy szczęścia" odcinek 3157 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Błażej został przypadkową, postronną ofiarą porachunków gangsterskich z udziałem Bondy (Maciej Kosmala). Znalazł się w jego pobliżu akurat wtedy, gdy jeden z bandytów wymierzył w jego kierunku broń i wystrzelił. Hieronim zasłonił się Modrzyckim, który poważnie oberwał, ale to on otrzymał śmiertelny postrzał w plecy, gdy usiłował uciec do swojego gabinetu.

Weronika najbardziej przejęta stanem Błażeja w serialu "Barwy szczęścia"

Ze wszystkich pracowników to Weronika najsilniej przeżyła atak na redakcję „Szoku”. Błażej został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie, a ona czuwała przy jego łóżku, kiedy tylko mogła. Modrzycki został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną i podłączony do aparatury monitorującej jego funkcje życiowe. Weronika była w klinice razem z Łukaszem, kiedy jego tętno osłabło na tyle, że potrzebna była reanimacja. Była bardzo przejęta rozgrywającymi się na ich oczach dramatycznymi wydarzeniami. To ona zdaje w redakcji relację ze stanu zdrowia Błażeja i motywowała innych do wytężonej pracy – dla niego. Teraz pałeczkę motywatora przejął Łukasz, który ponownie został redaktorem naczelnym „Szoku”. Kiedyś dziennikarka była potężnie w nim zakochana, co niemal doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa, ale te czasy już minęły. Teraz serce Weroniki być może zabije dla Modrzyckiego.

Więź Weroniki i Błażeja w 3157. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Weronika wciąż regularnie odwiedza Błażeja w szpitalu. Dawny naczelny wciąż, od miesiąca, jest w kiepskim stanie. Nic już nie zagraża bezpośrednio jego życiu, ale nadal jest bardzo słaby i we wszystkim potrzebuje pomocy. W 3157. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika znowu go odwiedzi. Oboje zauważą, że zaczynają coś do siebie czuć. Potrzeba było napadu na „Szok”, by się przekonali, że są dla siebie ważni! Czy dadzą sobie szansę? Czy Modrzycki zaryzykuje bliską relację z dziennikarką…?