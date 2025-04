Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Marek zaopiekuje się Dominiką po wyjeździe Sebastiana! Załatwi nawet dziecko - ZDJĘCIA

W 3187 odcinku "Barw szczęścia" Marek (Marcin Perchuć) i Wioletka (Sara Kudej) zjawią się w "Feel Good", aby odwiedzić osamotnioną po wyjeździe Sebastiana (Marek Krupski), Dominikę (Karolina Chapko)! Tym bardziej, że Złoty będzie ogromnie wdzięczny Bloch-Kowalskiej za to, iż zgodziła się, aby to właśnie jej mąż wyleciał na kilka miesiący do Brazylii, gdyż w przeciwnym razie jemu nie byłoby dane zająć się nie tylko swoją chorą matką Krystyną (Hanna Bieluszko), ale także zobaczyć się z dawno niewidzianą córką, która kompletnie się zmieni! I z tego względu w 3187 odcinku "Barw szczęścia" wspólnie zdecydują się do niej wpaść, a ich wizyta sprawi jej ogrom radości! I to nie bez przyczyny! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!