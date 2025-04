Nowa Wioletka w Barwach szczęścia! Tak zmieni się córka Iwony i Marka - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3184: Wiktor po pogrzebie Henryka przeciągnie Tomasza na swoją stronę? Namówi go do zerwania kontaktu z Wandą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3186 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3186 odcinku "Barw szczęścia" Iwona i Wioletka zjawią się w Polsce zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią! I choć póki nie wiadomo, czy w rolę Pyrki wciąż będzie wcielać się Izabela Zwierzyńska, która 3 lata temu zrezygnowała z roli w kultowym serialu TVP2, to już wiadomo, że córka jej i Marka pojawi się z zupełnie inną twarzą!

A to dlatego, że dotychczasową Wioletkę, w którą do tej pory wcielała się Aurelia Żarnowiecka zastąpi dojrzalsza Sara Kudaj i stanie się to nie bez przyczyny! A wszystko przez to, że w 3186 odcinku "Barw szczęścia" minie już sporo czasu od wyjazdu byłej kochanki i córki Marka do USA, a zatem dziewczynka nie będzie mogła być taka mała!

Wioletka wróci do "Barw szczęścia" z nową twarzą!

I z tego względu zdecydowano się na zmianę młodziutkiej aktorki, która zadebiutuje już w 3186 odcinku "Barw szczęścia", gdyż właśnie wtedy zjawi się ona w Polsce ze swoją matką po 3-letniej nieobecności!

Wioletka zdecydowanie wydorośleje i stanie się już dojrzalszą dziewczynką, co zademonstruje swojemu przyrodniemu bratu Witkowi (Witold Sosulski), gdy ten chwyci ją na ręce w trakcie jej powitania w domu Złotych, gdzie nie zabraknie także i Marka i jego nowej kochanki Olgi (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska), która niespecjalnie ucieszy się z powrotu jego wcześniej partnerki i córki.

Ale oczywiście na imprezie na ich cześć w 3186 odcinku "Barw szczęścia" tego nie pokaże, aby nie psuć Złotemu tak długo wyczekiwanego dnia!

Marek nie będzie mógł się nachwalić odmienioną córką w 3186 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3186 odcinku "Barw szczęścia" Markowi będzie chodzić przecież wyłącznie o córkę, której tak dawno nie będzie widział! Szczególnie, że z byłą kochanką już nic nie będzie go łączyć, zwłaszcza, że i ona ułoży sobie życie w USA.

A więc będzie liczyć się wyłącznie Wioletka, którą będzie chciał się nacieszyć nie tylko z Witkiem, ale także i swoją matką, a jej babcią Krystyną (Hanna Bieluszko), która także będzie wyczekiwać ich spotkania i z pewnością dozna niemałego szoku, gdy zobaczy odmienioną dziewczynkę. Tak samo jak Dominika (Karolina Chapko), której w 3187 odcinku "Barw szczęścia" Marek z córką także złoży wizytę!