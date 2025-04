Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Modrzycki wróci do „Szoku”. Łukasz będzie robił dobrą minę do złej gry! – ZDJĘCIA

W 3174 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza) nagle wróci do redakcji „Szoku”. Znowu pojawi się bez zapowiedzi, ale tym razem rozpakuje rzeczy i siądzie za biurkiem, gotowy do pracy. Łukaszowi (Michał Rolnicki) się to nie spodoba, ale pytaniami o zdrowie kolegi zamaskuje niezadowolenie z powrotu rywala. W 3174 odcinku "Barw szczęścia" szczerze ucieszy się tylko Weronika (Maria Świłpa). Poznaj szczegóły.