Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3130: Strzelanina w "Szoku"! Modrzycki zginie przez Bondę? - ZDJĘCIA

W 3130 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dziennikarze „Szoku” staną się świadkami rzeczywiście szokujących wydarzeń. Kryminalne interesy Bondy (Maciej Kosmala) zaowocują jego tragicznym końcem. Do redakcji wpadną uzbrojeni gangsterzy i wymierzą w jego stronę z pistoletów. Przerażony Hieronim zasłoni się Błażejem Modrzyckim (Piotr Ligienza) i to on dostanie pierwszą kulkę. Poznaj szczegóły i zobacz kto zgonie w 3130 odcinku "Barw szczęścia".