Barwy szczęścia, odcinek 3129: Andrzej straci rodowy majątek? Zastawi nieruchomość i zatai to przed Józefiną - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Ślub Józefiny na saniach w Finlandii! Andrzej porwie ją tam, by nie wyszły na jaw jego problemy finansowe

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Celina ostrzeże Agnieszkę przed Łukaszem! Ujawni, co tak naprawdę łączy go z Kasią – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Andrzej opowie się za Sofią, kiedy zazdrosna o niego Józefina postanowi pozbyć się jej z rezydencji i wynająć jej mieszkanie w śródmieściu. Przekona ją, że dziewczyna potrzebuje kontaktu z ludźmi i nie powinna być sama. Sofia zostanie więc w willi tylko dzięki jego interwencji. Ostatecznym argumentem będą pieniądze – Andrzej zauważy, że trzeba będzie Sofii wynająć apartament, a to będą spore koszty, które można przecież przeznaczyć na inwestycje. Będzie miał na myśli inwestycje Dżo czy swoje?

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina usłyszy tajemniczą rozmowę Andrzeja

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" wychodząc do ogrodu Józefina zobaczy Andrzeja rozmawiającego z kimś nieopodal podniesionym głosem przez telefon. Temat rozmowy bardzo ją zaciekawi, bo dotąd jeszcze w ogóle nie poruszyli tematu interesów jej narzeczonego:

- Panie Konstanty, inaczej się umawialiśmy. Poza apartamentem więcej kapitału nie włożę. Wiem, że z wami niczego nie straciłem i dlatego zainwestowałem swoją nieruchomość. Obiecał pan znaleźć innych inwestorów. Nie nie, niestety, to są moje prywatne kontakty i nie podzielę się nimi. Ależ oczywiście, że mi zależy. Ale to nie znaczy, że mam za pana wykonać pracę. Proszę zgromadzić kapitał, poczekam. Ale nie za długo. Liczę na pana skuteczność, którą przecież wynagradzam. Do widzenia!

Józefina będzie zaintrygowana. Dlaczego nic jeszcze nie wie o inwestorach Andrzeja…?

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej nic nie powie Józefinie o swoich kłopotliwych interesach

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina postanowi wypytać Andrzeja o temat jego burzliwej rozmowy telefonicznej, ale on będzie się starał uniknąć odpowiedzi. Na próżno:

- Zainteresowałeś mnie: kapitał, inwestycja...- zacznie wyliczać Dżo.

- Są sprawy ważne i ważniejsze. Do tych ważniejszych należy teraz spacer. Idziemy? – Andrzej będzie nadal usiłował wymigać się od odpowiedzi na trudne pytanie. Ale nie z nią takie numery. Józefina zaznaczy, że nie jest kurą domową i zna się na interesach. Andrzej nie będzie w to wątpił, ale podejmie jeszcze jedną próbę wycofania się z tematu jego inwestycji twierdząc, że nieruchomości to „inna specyfika”. I znów kulą w plot! Nie pozostanie mu nic innego, niż obietnica wyjaśnienia jej wszystkiego podczas spaceru. Bo zachód słońca jest najważniejszy!

Wkrótce okaże się, że inwestycje Andrzeja sprawiają mu problemy i grozi mu utrata rodzinnego majątku. Dżo zacznie się zastanawiać, co ukrywa przed nią narzeczony…

Barwy szczęścia. Śledztwo Józefiny w sprawie Andrzeja. Nabierze podejrzeń co do pierścionka zaręczynowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.