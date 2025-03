Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3172: Jaworski odkryje wstydliwy sekret Karola?! Prawda o jego orientacji wstrząśnie otoczeniem

W 3172 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karol (Jan Wieczorkowski), który coraz bardziej zbliży się do Darka (Andrzej Niemyt), zdecyduje się na odważne wyznanie. Po miesiącach wątpliwości i ukrywania prawdy w końcu nie wytrzyma presji. W trakcie szczerej rozmowy wyjdzie z niego coś, co trzymał w sobie od lat. Ale wszystko skomplikuje się w ułamku sekundy, bo akurat wtedy w pobliżu będzie Jaworski (Jacek Kałucki)... I to właśnie on podsłucha wszystko, co miało zostać między Karolem a Darkiem. Prawda o orientacji Karola może rozlać się po całym osiedlu szybciej niż poranna kawa, a konsekwencje z pewnością będą nieodwracalne. Jak Jaworski zareaguje na to, co usłyszy w 3172 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Koniecznie sprawdź, co już wiadomo!