Barwy szczęścia, odcinek 3174: Wielki powrót Modrzyckiego do redakcji! Dojdzie do siebie po strzelaninie?

"Barwy szczęścia" odcinek 3174 - piątek, 18.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3174 odcinku serialu "Barwy szczęścia" redakcja "Szoku" znów stanie się miejscem wielkich emocji. Modrzycki, który został brutalnie postrzelony podczas jednej z ostatnich konfrontacji w pracy, po długiej i wyczerpującej rehabilitacji, w końcu pojawi się w biurze! Jego koledzy z zespołu będą w szoku, ponieważ nikt nie spodziewał się, że dziennikarz tak szybko stanie na nogi. I choć wciąż nie odzyska pełni sił, jego obecność wzbudzi ogromne poruszenie.

Modrzycki w 3174 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wróci do redakcji!

W 3174 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Modrzycki, z charakterystycznym błyskiem w oku, siądzie przy swoim komputerze, gotów znów walczyć o prawdę i sprawiedliwość. To nie będzie łatwe, bo po walce o życie w szpitalu musiał wrócić do normalności i codziennych obowiązków. Ale jego wola walki i determinacja zrobią swoje. A może ktoś z redakcji - może Weronika pomoże mu w tej nowej drodze?

Sukces Weroniki w 3174 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3174 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika udowodni, że jest niezłomna. Jej dziennikarski nos zaprowadzi ją do prawdy, której nie da się już zignorować. Dzięki jej śledztwu producent akumulatorów przyzna się do wypuszczenia wadliwej partii towaru! To właśnie przez ten feralny produkt spłonęło auto Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz). Dziennikarka nie odpuści i zadba o to, by sprawa została nagłośniona.

W 3174 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia (Anna Gzyra) doradzi Agacie i Ignacemu, by domagali się odszkodowania od firmy odpowiedzialnej za pożar. To będzie kolejny dowód na to, że dziennikarstwo w "Szoku" znów działa pełną parą. Weronika zyska jeszcze większe uznanie w oczach kolegów z pracy, a jej sukces stanie się jasnym sygnałem dla Modrzyckiego - czas wracać do gry!