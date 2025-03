Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość. Ojciec odbierze mu to, co najcenniejsze - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3171: Wspólny wieczór Karola i Darka jeszcze bardziej ich do siebie zbliży! To początek nowego uczucia? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W obliczu rozpadu swojej rodziny Tomasz przekonał się, że Wiktor jest dla niego najważniejszy. Zrozumie, że chłopak musi mieć pewność co do tego, kto jest jego biologicznym ojcem. By mu to umożliwić, ukradnie Henrykowi maszynkę do golenia, żeby razem z jego – Tomka - wymazem z jamy ustnej stanowiły materiał genetyczny niezbędny do przeprowadzenia testów, gotowych w dwa dni.

Wyrzuty sumienia Tomasza w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" testy dowiodą, że biologicznym ojcem Wiktora jest Henryk. Tomasz będzie się czuł winny, że nie uwierzył Grażynie (Kinga Suchan) w to, że została zgwałcona przez jego ojca 22 lata wcześniej. Teraz Wiktor przeżywa katusze i jest na prostej drodze do zupełnej rozsypki.

Tomasz pobije Henryka w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" przeleje się czara wytrzymałości Tomasza. Bo o wyrozumiałości już od dawna w ogóle nie ma mowy. Tomek postanowi pokazać ojcu, co o nim myśli. Kiedy Henryk otworzy mu drzwi, syn od razu wymierzy mu cios tak silny, że stary Kępski upadnie na podłogę.

- Zabrałeś mi to, co było w moim życiu najważniejsze! Mojego syna! Nigdy ci tego nie daruję! Nie istniejesz dla mnie! – krzyknie wściekły, kiedy Henryk będzie już leżał na podłodze z rozbitym nosem. I ze swoim, przyklejonym już chyba na stałe do twarzy, cynicznym uśmieszkiem…

I co teraz zrobi stary Kępski? Też zgłosi atak na policję, jak w przypadku swojego młodszego syna, Wiktora?