Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz straci Wiktora. Nie będzie go chciał za ojca - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość. Ojciec odbierze mu to, co najcenniejsze - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wszyscy członkowie rodziny Kępskich cierpią w serialu „Barwy szczęścia"przez Henryka – człowieka skupionego tylko na sobie, pozbawionego uczuć manipulatora, patologicznego kłamcy, a nade wszystko gwałciciela. Każdy stracił przez niego coś ważnego. Cierpiący w rezultacie wyrzutów sumienia Tomasz – syna.

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor zrani Tomasza

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" zarówno Tomasz, jak i Wiktor będą niecierpliwie czekać na wyniki badań genetycznych. Obaj będą mieć nadzieję, że nie potwierdzi się najgorsze – że Henryk może być ojcem syna Grażyny (Kinga Suchan). Niestety, czeka ich potężny cios…

- Dlaczego w ogóle robiliśmy te badania? - krzyknie zrozpaczony Wiktor, widząc dane w komputerze.

- Sam chciałeś – przypomni mu Tomek.

- To trzeba było mnie powstrzymać!

- Ten test nie ma znaczenia. Ty to ty, a dziadek…

- Jaki dziadek? Nie ma żadnego dziadka! Ojca też nie ma! - te słowa Wiktora złamią Tomaszowi serce.

- I co ja mam teraz zrobić? - zapyta po chwili bezradnie.

- Nic… - odpowie załamany Tomasz.

- Mam to tak zostawić?

- Ten test nie ma znaczenia – powtórzy Tomek.

- Dla mnie ma.

- Bez względu na wynik jesteś moim synem i nie zostaniesz z tym sam – zapewni go Tomasz.

Kiedy przyjdzie Grażyna, będzie chciała zabrać go do domu, ale Wiktor obwieści, że chce zostać sam. Tomek poprosi go, żeby nie szedł do Henryka, ale on zapewni, że nie ma takiego zamiaru. Wychodząc, powie do niego: „Bracie!”, dowodząc, że przestał traktować Tomasza jak ojca.

Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie Wiktor pójdzie do Henryka, ale Tomasz. Wściekły, że bezkarny, nigdy nie ponoszący odpowiedzialności za swoje czyny ojciec pozbawił go syna – najcenniejszego, co miał. Kiedy otworzy mu drzwi, Tomek jednym uderzeniem w twarz powali go na podłogę. Powie mu, że zabrał mu to, co najważniejsze, ukochanego syna i nigdy mu tego nie daruje.