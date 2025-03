Barwy szczęścia, odcinek 3164: Oszust Andrzej przyzna się do uwiedzenia Józefiny! Wystawi jej stadninę na sprzedaż!

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość. Ojciec odbierze mu to, co najcenniejsze - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3164 - piątek, 04.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Nikomu w otoczeniu Józefiny, a tym bardziej jej samej – zaślepionej miłością do uroczego dżentelmena – nie zaświeci się ostrzegawcza, czerwona lampka. Wszyscy wciąż będą wierzyć w dobre intencje i szczere uczucie Andrzeja do Dżo. Zwłaszcza, kiedy zamówi drogie weselne zaproszenia drukowane na papierze ze złotą nicią.

Andrzej zarządcą majątku Józefiny w 3164. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3164. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina wybierze się z Sofią na zjazd hodowców koni w Londynie. Będzie już zdecydowana na to, by finansowo pomóc Andrzejowi odzyskać – jak on twierdzi – rodową posiadłość. Mały dworek, na którego odkupienie go nie stać. To rzekomo jego rodzina zastawiła pałacyk, więc pieniądze mają trafić do krewnych. Dżo ma zamiar wziąć kredyt i jeszcze przed wylotem dopiąć transakcję. Zastoja-Modelski będzie się martwił, że nie zdąży tego zrobić:

- Nawet jeśli się zgodzę na twój szalony plan, to... przecież wyjeżdżasz. Żadną siłą nie zdążymy załatwić formalności.

Rawiczowa zachęci go, by dokonał ich sam, bo zostawi mu upoważnienie. W biurze notariusza podpisze dokument, dzięki któremu jej narzeczony będzie mógł zarządzać jej majątkiem.

Andrzej okaże się oszustem w 3164. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3164. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej zaprosi do domu Józefiny znajomego, niejakiego Antoniego Kiryłłę (Cezary Nowak), kiedy gospodyni już nie będzie. Będzie on pod ogromnym wrażeniem posiadłości. A Zastoja-Modelski mu ją... zaproponuje do kupienia. Kiryłło nie będzie krył podziwu dla „arystokraty”, że udało mu się doprowadzić plan do końca, choć łatwo nie było. Andrzej wyzna mu szczerze:

- W końcu trafiłem na kobietę, która była wyzwaniem.

Kiedy wejdzie Cezary (Marcel Opaliński), Zastoja-Modelski przedstawi mu Kiryłłę, a on się nawet nie zdziwi, dlaczego narzeczony matki zaprosił do stadniny obcego mężczyznę akurat pod jej nieobecność. Zaraz po powrocie Józefiny, w 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej zasugeruje jej, by przed ślubem odświeżyła swoją bezcenną, rodową biżuterię. Zaproponuje, że ją zawiezie swojemu znajomemu jubilerowi. Dżo się zgodzi i mogą to być jej ostatnie chwile z rodzinnymi precjozami. Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl