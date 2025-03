Barwy szczęścia, odcinek 3177: Mściwy Henryk wymieni zamki w domu. Nie pozwoli Wandzie odzyskać dokumentów

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Andrzej pozbędzie się Sofii. Doprowadzi do jej przeprowadzki do Anglii

„Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Niestety, stało się to, czego obawiali się wszyscy członkowie rodziny Kępskich. Badania genetyczne dowiodły, że biologicznym ojcem Wiktora (Grzegorz Kestranek) jest Henryk. Wiadomość wstrząsnęła Tomaszem (Jakub Sokołowski), który w ten sposób stracił syna. Najmłodszy Kępski od razu przestał zwracać się do niego jak do ojca. Zaczął mówić: „bracie”.

Henryk otrzymał cios w serialu „Barwy szczęścia"

Wszyscy życzyliby sobie, by Henrykowi została wymierzona sprawiedliwość, ale właśnie jej wymiar – prawo - najbardziej zawiódł ofiary Kępskiego. Przynajmniej otrzymał on cios w twarz, od wściekłego Tomasza, który przez niego utracił to, co dla niego najważniejsze, w serialu „Barwy szczęścia". Tomek nigdy mu tego nie wybaczy.

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Henryk nie da Wandzie wejść do domu

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" mściwy Henryk uzna, że nie musi już dłużej udawać. Jego tajemnice – chociaż pewnie nie wszystkie – wyszły na jaw i może już pokazać bliskim, jaki jest naprawdę. Rewelacje Grażyny (Kinga Suchan) w pewnym sensie go wyzwoliły. Do tej pory musiał się maskować, okazywać coś, czego nigdy nie czuł – miłość. Pora pokazać, na co jeszcze go stać. Po tym, jak Wiktor uderzył go na pokazie Madzi (Natalia Sierzputowska) i Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), złożył na niego doniesienie na policję. Teraz kolej na Wandę. Kiedy jej mąż dowie się, że złożyła pozew o rozwód i chce także zmiany nazwiska, zareaguje wyczyszczeniem ich wspólnego konta. Wanda zostanie dosłownie bez grosza. Zacznie szukać zajęcia, ale jest kobietą dojrzałą i zderzy się z okrutnymi realiami rynku pracy. Niczego nie znajdzie. Tomasz będzie chciał jej pomóc i zatrudnić w skateshopie, ale Wiktor, który nie może jej wybaczyć, że nie uwierzyła jego matce, absolutnie się na to nie zgodzi. Potrzebne jej będą dokumenty, ale okaże się, że nie może ich zabrać z domu, bo Henryk zmieni zamki w ich mieszkaniu, choć nie będzie miał do tego prawa, bo to wspólna własność.