M jak miłość, odcinek 1863: Śledztwo Marcina w siedlisku. Nie będzie miał dobrych wieści dla Budzyńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin z Kamą (Michalina Sosna) zjawią się w siedlisku budzyńskich w 1863 odcinku "M jak miłość". Zaniepokojony Andrzej nie odpuści sprawy ataku na żonę. Budzyński od początku podejrzewa, że za krzywdą Magdy stoi Święcicki (Artur Paczesny), ale póki co nie ma na to żadnych dowodów. Fakty są takie, że gdyby nie pomoc Julii, jej natychmiastowa reakcja w dniu ataku na Magdę, ukochana Andrzeja prawdopodobnie straciłaby życie!

Marcin zjawi się w siedlisku, by pomóc Budzyńskim

Chociaż Marcin z Kamą będą mieli inne plany wyjazdowe w 1863 odcinku "M jak miłość", szybko zmienią cel podróży. Chodakowski zdecyduje się pomóc Andrzejowi, który zostanie oszukany przez pseudo fachowców. Sam Budzyński wyzna, że wynajął kogoś, kto zamontował kamery wokół terenu, ale kierował się szybkim terminem. Niestety panowie nie zachowają się profesjonalnie, a prawnik zostanie z niczym. Dlatego też, tak ważne jest działanie Marcina.

- I jak? - zapyta zaciekawiony Andrzej, kiedy detektyw Chodakowski skończy obchód.

- Sprawdziłem cały teren, wcześniej te nagrania z monitoringu i nic nie jestem w stanie wyciągnąć z tego. Te kamery są pod złym kątem. Nie widać całego obszaru siedliska i… Zresztą jakość obrazu też jest kiepska i sprzęt też pozostawia wiele do życzenia... - Chodakowski nie będzie miał dobrych wieści.

- No, widzisz. Po tym wypadku nad rzeką chciałem jak najszybciej ogarnąć ten monitoring, ale zamiast szukać najlepszej firmy znalazłem taką, co ma najszybsze terminy. I mnie oszukali… - wyzna prawnik w 1863 odcinku „M jak miłość”.

- To nie jest twoja wina. Po prostu zatrudniłeś złych fachowców.

- Ta, fachowców partaczy. Dobrze, a co byś zmienił, jakbyś to ogarnął? Co byś poprawił - nie odpuści Andrzej.

- Trzeba zamontować nowe kamery z szerokim polem widzenia, tak, żeby całe siedlisko było w kadrze. Dodatkowo czujniki ruchu, aplikacja w telefonie. Za każdym razem jak będzie jakieś zagrożenie dostajesz informacje o tym i fotkę.

- Zajmiesz się tym? Cena oczywiście nie gra roli. Bezpieczeństwo mojej rodziny jest najważniejsze.

Marcin pozwoli odkryć, kto stoi za atakiem na Magdę?

Kiedy Marcin zobaczy, w którą stronę zmierzają myśli Andrzeja, podsunie mu pewną myśl. Chyba nie ma sensu uzbrajać się w kolejne sprzęty, kiedy złoczyńca jest na wolności i póki co nikt nic mu nie robi!

- Wiesz co… tak się zastanawiam. Może i najlepszy monitoring uchroni cię przed włamaniem, ale nie uchroni cię przed zemstą osobistego wroga - powie ważne słowa Chodakowski, a potem porozmawia z samą zainteresowaną.

- Magda, jestem przekonany, że to jest ktoś, kogo znasz. Jakiś twój wróg… - powie wprost Marcin w 1863 odcinku "M jak miłość".

- Ale ja nie mam wrogów… - od razu przyzna Budzyńska, ale po chwili wpadnie na jedno nazwisko. - Święcicki? - zapyta na głos, a mina Andrzeja od razu wskaże, że myśli o tym samym!