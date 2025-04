M jak miłość, odcinek 1868: Marysia przejmie opiekę nad synem Franki i Pawła! Pomoc babci okaże się niezbędna - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marysia w 1868 odcinku "M jak miłość" mocno wesprze zagubionych Frankę i Pawła. Poród góralki rozpocznie się nagle, a chwilę przed najważniejszym wydarzeniem dosłownie wyśni sobie przyjście dziecka na świat. W tej wyjątkowej chwili także potowarzyszy jej Rogowska. To wspaniały dzień dla Zduńskich, który w pewnym momencie wręcz stracili nadzieję na to, że będą mieli dziecko. Na szczęście akcja porodowa Franki przebiegnie pomyślnie i już niebawem rodzice przywitają na świecie malutkiego Antoniego Lucjana.

Marysia przejmie opiekę nad wnukiem w 1868 odcinku "M jak miłość"

Pierwsze chwile Zduńskich z noworodkiem nie będą wcale proste. Zarówno Franka, jak i Paweł muszą nauczyć się wielu spraw i zajmowania tak malutkim dzieckiem. Z pomocą przyjdzie doświadczona Marysia, która posłuży radą. Już w 1868 odcinku "M jak miłość" Rogowska stanie na wysokości zadania i kiedy tylko zauważy, że Paweł ma pewne wahania, nie jest pewny jak dokładnie zająć się synem, pomocna mama zjawi się u Zduńskich i okaże sporo wsparcia.

Wyjątkowy czas Zduńskich z Antonim Lucjanem

Zdradzamy, że w wątku Franki i Pawła nadchodzą piękne sceny rodzinne, które aktorzy dopiero kręcą, by finalne efekty pokazać widzom dopiero za kilka tygodni. Póki co nadchodzi poród Franki, a potem wspólne sceny z dzidziusiem. Co ciekawe, do nagrywanych ujęć w "M jak miłość" produkcja zaangażowała prawdziwego noworodka. To nie sztuczna lalka zagra synka Zduńskich. Dominika Kachlik i Rafał Mroczek sami przyznają, że gra z tak malutkim człowiekiem wymaga cierpliwości i elastyczności.

Już niebawem w "M jak miłość" piękne sceny Franki i Pawła z dzieckiem oraz pomocną Marysią, która nauczy syna i synową wielu przydatnych umiejętności.