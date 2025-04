M jak miłość, odcinek 1866: Dorota dowie się, że Bartek nie jest z Natalką. Tak przyjaciółka namówi ją na powrót? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025,o godz. 20.55 w TVP2

Przyjaciółka Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość" pozostanie wciąż jedyną osobą, która wie, że Kawecka żyje, że przebywa w Bostonie w USA, gdzie kontynuuje leczenie. Wiele wskazuje na to, że Dorota wyzdrowieje, wygra walkę ze złośliwym rakiem mózgu. Po powrocie do Stanów Dorota na krótką chwilę znów trafi do szpitala, z którego wyjdzie, by zamieszkać w hotelu nieopodal klinki onkologii. Amerykański lekarz nadal będzie czuwał nad eksperymentalną terapią Doroty, która do szpitala będzie tylko wraca po leki.

Dorota w 1866 odcinku "M jak miłość" zaplanuje powrót do Polski i kupno domu rodziców

Z rozmowy Doroty z Adą w 1866 odcinku "M jak miłość" wyniknie, że milionera już planuje powrót na stałe do Polski, kupno domu po zmarłych rodzicach w Podkowie Leśnej, co będzie równoznaczne z wyprowadzką z Grabiny. Jakby bała się, że już nie wróci do Bartka, któremu zostawiła swoją rezydencję i niemal cały majątek.

Bartek 1866 odcinku "M jak miłość" powie Adzie, że nie będzie z żadną inną kobietą

Na prośbę Doroty Ada w 1866 odcinku "M jak miłość" spotka się z Bartkiem, którego wypyta o to, co się u niego dzieje. Wspomni o pieniądzach które Dorota zostawiła u niej dla niego, by mógł w przyszłości rozpocząć nowe życie, założyć nową rodzinę. Ale Lisiecki odrzuci spadek po żonie, unosząc się przy tym gniewem.

- Nie mogę być z Dorotą, to nie chcę być z nikim innym! - zapowie Bartek, a przyjaciółka Doroty już będzie wiedziała, że on wcale nie jest z Natalką.

Dorota w 1866 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Ady, że Bartek nadal ją kocha

Po spotkaniu z Bartkiem w 1866 odcinku "M jak miłość" Ada zadzwoni do Doroty, by przekazać, że jej ukochany wcale nie przestał na nią czekać, że miłość, która ich połączyła trwa nadal.

- Właśnie rozmawiałam z Bartkiem. Jest strasznie zdołowany i cierpi. Wiesz co, szczerze mówiąc, to nie wszystko mi się tak składa. To z tymi twoimi opowieściami o tej jego nowej kobiecie - stwierdzi Ada. - Ada, ale ja wiem, co widziałam i co słyszałam... - Sorry, ale uważam, że to jest stek bzdur. Nie wiem, powinnaś po powrocie się z nim spotkać, porozmawiać i wszystko mu wyjaśnić... - Nawet jeśli masz rację, to ja nie mogę. Na pewno nie teraz... - Oczywiście zrobisz, jak uważasz, ale Bartek powinien znać prawdę. I szczerze mówiąc, to on nadal cię kocha... - doda przyjaciółka Doroty.

Pod wpływem tych słów w 1866 odcinku "M jak miłość" Dorota zadzwoni do Bartka, ale nie odważy się do niego odezwać.