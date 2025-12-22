M jak miłość, odcinek 1899: Dorota nie będzie matką Franka. Nie zostanie w siedlisku, ale to jeszcze nie koniec tej historii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjazd Franka do Grabiny w 1899 odcinku "M jak miłość" będzie niespodzianką Bartka dla Doroty! W dniu, którym Lisiecki kupi dla żony siedlisko, spełni jej marzenie o tym, by zostali w Grabinie na zawsze i właśnie tutaj stworzyli rodzinę dla dziecka, które chcą adoptować, na wsi pojawi się także Franek. Przywiezie go z Warszawy Aneta, którą Bartek poprosi o przysługę, żeby Dorota mogła spełnić obietnicę daną chłopcu, że znów się spotkają.

Franek odkryje kłamstwo Doroty w 1899 odcinku "M jak miłość"

Podczas pobytu Franka u Doroty i Bartka w 1899 odcinku "M jak miłość" nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo do chłopca dotrze, że nie tylko przyjaciółka, ale także lekarka go oszukała! Bo wskutek kontuzji po operacji nogi nastoletni piłkarz nie będzie miał już szans na powrót do gry w piłkę nożną. Oszukany, zawiedziony Franek ucieknie z siedliska, wzbudzając przerażenie u Lisieckich i Anety. Zobacz też: M jak miłość. Będzie ślub Kasi i Mariusza. Urodzi córkę Jakuba i znów wyjdzie za mąż - ZDJĘCIA

Dorota nie będzie matką, ale ciocią Franka w 1899 odcinka "M jak miłość"

A kiedy Bartek odnajdzie Franka, w 1899 odcinku "M jak miłość" skrzywdzony przez los i agresywnego ojczyma chłopiec zrozumie, jak podle postąpił wobec Doroty, która okazała mu tyle serca. Niczym prawdziwa matka, którą w niej dostrzegł, kiedy poznali się w klinice. Powiedział wówczas Dorocie, że gdyby jego mama żyła, byłaby taka jak ona.

- Przepraszam. Głupio się zachowałem, ja dziękuję pani za wszystko...

- Oj tam pani. To brzmi tak oficjalnie. Może mógłbyś mówić mi...

- Po imieniu?

- Może na początek ciociu?

- Dobrze, ciociu... - powie Franek na pożegnanie z Dorotą.

Na tym jednak nie koniec, bo ciąg dalszy historii Franka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w 2026 roku. Właśnie wtedy okaże się, czy Dorota i Bartek będą mieli jakiekolwiek szanse na adopcję tego osieroconego chłopca.