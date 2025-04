M jak miłość znika z ramówki! Nie będzie nowego odcinka już w kwietniu

M jak miłość, odcinek 1866: Marcin wyleci do Stanów? Zrobi wszystko, by odnaleźć Dorotę - ZDJĘCIA

Dlaczego nie ma 1867 odcinka „M jak miłość” w poniedziałek 21.04.2025 roku o 20.55 w TVP2?

Widzowie „M jak miłość” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w poniedziałek 21.04.2025 roku o 20.55 TVP2 nie pokaże premierowego 1867 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. Dokładnie tak samo jak w przypadku premierowych odcinków „Barw szczęścia” czy „Na sygnale”.

Ale co ciekawe, tego dnia zabraknie nie tylko produkcji Telewizji Polskiej, gdyż na podobny ruch zdecydowała się konkurencyjna stacja TVN, która wtedy także nie pokaże premierowego odcinka „Na Wspólnej”. A zatem czy jest spowodowana ta zmiana? Otóż jest ku temu ważny powód!

Co pokaże TVP2 zamiast premierowego 1867 odcinka „M jak miłość”?

TVP2 nie pokaże premierowego 1867 odcinka „M jak miłość” w poniedziałek 21.04.2025 roku o 20.55 na swojej antenie z uwagi na święto, bowiem tego dnia wypada właśnie Poniedziałek Wielkanocny! I z tego względu stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie czego nie znalazła miejsca nie tylko dla „M jak miłość”, ale także swoich pozostałych seriali – „Barw szczęścia” i „Na sygnale”.

A to dlatego, że w trakcie ich normalnej emisji zdecydowała się wyemitować melodramat „Wichry miłości”, który rozpocznie się już o godzinie 20 i potrwa aż do 22.25, a więc w czasie, gdy lecą wszystkie 3 uwielbiane seriale, które w tej sytuacji musiały zniknąć z emisji. Ale spokojnie, gdyż wcale nie na długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 1867 odcinek „M jak miłość” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „M jak miłość” mamy dobrą wiadomość, gdyż premierowy 1867 odcinek swojego ulubionego serialu zobaczą już we wtorek 22.04.2025 roku o 20.55 w TVP2! Tego dnia wrócą także premierowe odcinki „Barw szczęścia” i Na sygnale”, jak i „Kulisy M jak miłość”.

Ale jeśli ktoś nie wytrzyma i nie będzie chciał czekać do normalnej emisji w TVP2, to z pewnością będzie mógł zobaczyć 1867 odcinek "M jak miłość" wcześniej na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do niego będzie musiał zapłacić. A jeśli nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu odczekać 1 dzień!

A gwarantujemy, że warto, gdyż emocji w 1867 odcinku „M jak miłość” nie zabraknie! Szczególnie w wątkach Chodakowskich – Marcina (Mikołaj Roznerski) i Kamy (Michalina Sosna), jak i Olka (Maurycy Popiel) i Anety (Ilona Janyst), ale także i Karskich, a zwłaszcza w przypadku niewiernej i zdradzieckiej Kasi (Paulina Lasota), którą los szybko pokaże za to, co zrobiła Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski)!

I co najważniejsze, ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa, gdyż od kolejnego tygodnia "M jak miłość" wróci do normalnej emisji i wciąż będzie pokazywane 2 razy w tygodniu, od poniedziałku do wtorku o godzinie 20.55 w TVP2!