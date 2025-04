Miłość i nadzieja. Kuzey i Sila zostaną rodziną? Naciye będzie przerażona!

Dziedzictwo. To Seher otworzy serce Cicek na miłość? Przekona ją, by nie odstraszył ją mezalians! Streszczenie 546 odcinka Emanet (17.04.2025)

W serialu tureckim "Miłość i nadzieja" widzowie zobaczą wstrząsającą wizję, która poruszy Naciye – matkę Kuzeya. Kobieta od dłuższego czasu nie kryje niechęci do Sili, a jej obawy tylko narastają. Naciye chce się pozbyć Sili z domu.

To, co ujrzy w 182. odcinku, sprawi, że jej niechęć do dziewczyny jeszcze mocniej eksploduje!

W jej koszmarze Kuzey porzuci wszystko, by związać się z dziewczyną ze wsi. Będą żyli razem w skromnych warunkach, wychowując małe dziecko!

W tle usłyszymy słowa Kuzeya:

- O, gdyby matka żyła, nie dane jej było zobaczyć naszego przystojnego syna...

To zdanie szczególnie zaboli Naciye i pogłębi jej przekonanie, że Sila jest zagrożeniem dla przyszłości jej ukochanego syna.

W tej przerażającej wizji Naciye zauważy zaniedbane mieszkanie, Silę, która próbuje odnaleźć się w roli żony i matki. Kuzey, choć szczęśliwy, będzie wydawał się całkowicie oddany prostej egzystencji – co dla jego matki jest nie do przyjęcia.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Sila będzie pewna, że Kuzey ją kocha. Ale czeka ją zimny prysznic!

Co jeszcze wydarzy się w 182. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Naciye ma koszmar dotyczący Kuzeya i Sili. Feraye wyczuwa na koszuli Bülenta zapach, który budzi jej podejrzenia. Melis na poważnie myśli o pozbyciu się Gönül i Zeynep ze swojego życia. Kuzey odwiedza Silę w miejscu, gdzie ta miała dostać nową pracę.

Sprawdź także: Miłość i nadzieja. Sila odchodzi! Zostawi Kuzeyowi list, który przechwyci Naciye

Kiedy oglądać 182. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 182. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już we wtorek, 29 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak będzie wyglądać koszmar Naciye!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.