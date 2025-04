Na dobre i na złe, odcinek 958: Poród Blanki w cieniu tragedii! Będzie trzeba szybko ratować ciężarną - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 955: Dominika po operacji wróci do pracy i zacznie się koszmar! Sprowokuje Begera do ataku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 958 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" wspólne zamieszkanie z Krzyśkiem wyjdzie ciężarnej Blance na korzyść nie tylko pod kątem Mario, którego wcześniej oszuka, że to właśnie jej dawny ukochany jest ojcem jej dziecka i w ten sposób wraz z nim postanowi brnąć dalej w to kłamstwo, ale także i własnego porodu!

A to dlatego, że w 958 odcinku "Na dobre i na złe" właśnie w mieszkaniu Radwana rozpocznie się akcja porodowa lekarki! I całe szczęście, gdyż w tej sytuacji Milewska nie zostanie z tym sama, a na dodatek będzie mieć przy sobie specjalistę!

Blanka urodzi córeczkę w szpitalu w Leśnej Górze w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak poród Blanki w 958 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie odbędzie się w mieszkaniu Radwana tylko w szpitalu, gdzie Krzysiek natychmiast przywiezie swoją dawną ukochaną i odda ją pod opiekę jej przyjaciółki Glorii (Aleksandra Grabowska)!

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka zajmie się rodzącą Milewską, która powita na świecie córeczkę swoją i Mario - Ninę, czego oczywiście jej mąż nie będzie świadomy, gdyż Blanka ponownie go okłamie, tym razem w sprawie ojcostwa. A że Milewski zacznie śledzić dawnych ukochanych, to tylko utwierdzi się w wersji, że faktycznie może być ona dzieckiem Krzyśka!

Ale Blance wcale nie będzie go brakować, gdyż będzie mieć u swojego boku właśnie Radwana, ale także i przyjaciół z Leśnej Góry - Glorię, Stefana (Piotr Garlicki), Agatę (Emilia Komarnicka), Lucynę (Anna Samusionek), Halinkę (Joanna Jarmołowicz), a nawet Tomaszka (Antoni Sałaj), który także będzie doglądać jej dziecka!

Tuż po porodzie Milewska będzie musiała ratować inną ciężarną w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że w 958 odcinku "Na dobre i na złe" Blance i tak nie przyjdzie zbyt długo nacieszyć się swoją córeczką! Ale spokojnie, gdyż wcale nie z winy Mario tylko innej pacjentki, Basi, która także będzie przebywać z nią na porodówce! A to dlatego, że jej stan gwałtownie się pogorszy, przez co lekarka sama będzie musiała ruszyć do akcji i to tuż po własnym porodzie!

I to nie tylko dlatego, że w międzyczasie w 958 odcinku "Na dobre i na złe" sama zmieni specjalizację i zamiast chirurgii wybierze jednak ginekologię i położnictwo, ale przede wszystkim z tego względu, że w akurat w tym momencie nie będzie w pobliżu żadnego innego specjalisty, przez co to Milewska będzie musiała się nią zająć, gdyż będzie liczył się czas!

Oczywiście, Blanka od razu ruszy na pomoc jej i jej zaniepokojonemu partnerowi (Hubert Czajka), dzięki czemu na miejscu w końcu zjawi się i Gloria! Czy zatem tuż po swoim porodzie, Milewskiej uda się uratować i Basię? Tego dowiemy się już niebawem!