Na dobre i na złe, odcinek 956: Blanka w ciąży i Krzysztof przyłapani przez Mario! Gangster będzie ich śledził - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 956 - środa, 7.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Blanki w 956 odcinku "Na dobre i na złe" przestanie być tajemnicą. To było do przewidzenia, że kiedy spodziewająca się dziecka Blanka wróci do szpitala w Leśnej Górze z USA, to jej śladem podąży Mario.

Tak wyglądało pożegnanie Blanki i Mario w "Na dobre i na złe"

Od wielu miesięcy objęty programem ochrony świadków Milewski żyje w ukryciu, nie ma kontaktu z Blanką, z którą ostatni raz widział się w lesie, gdy oboje cudem uszli z życiem po porwaniu. To wtedy Blanka okłamała Mario, że straciła ich dziecko. Nie chciała nawet wiedzieć dokąd jej ukochany teraz leci, gdzie się ukryje przed gangsterami.

Siostra Mario w 956 odcinku "Na dobre i na złe" pacjentką Blanki i Radwana

Najpierw w 956 odcinku "Na dobre i na złe" do szpitala w Leśnej Górze trafi siostra Mario, Weronika (Klaudia Łapot), która dzień wcześniej zażyje tabletkę wczesnoporonną i zacznie krwawić. Zajmie się nią Krzysztof Radwan, ordynator ginekologii, ale towarzyszyć mu będzie Blanka. Gdy tylko pacjentka zobaczy ciężarną lekarkę, zacznie ją wypytywać czy to dziecko Mariusza. W odpowiedzi Blanka poprosi szwagierkę, żeby nie mówiła Mario ani o ciąży, ani o tym, że ją spotkała w szpitalu.

Czy Weronika doniesie Mario o ciąży Blanki w 956 odcinku "Na dobre i na złe"?

Weronika w 956 odcinku "Na dobre i na złe" ostrzeże jednak Blankę, że Mario nie przestanie jej szukać, że nigdy o niej nie zapomni. Zwłaszcza teraz, gdy będą mieli dziecko.

Mario w 956 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie śledzić Blankę i zobaczy ją z Krzysztofem

Tajemnica Blanki wyjdzie na jaw, bo Milewski zaczai się przed szpitalem na ukochaną. Zobaczy nie tylko żonę w zaawansowanej ciąży, ale także Krzysztofa Radwana, który znów będzie blisko niej... Nic dziwnego, że Mario zrobi się coraz bardziej zazdrosny.