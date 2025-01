Na dobre i na złe, odcinek 939: Bolesne pożegnanie Blanki i Mario! Okłamie go, że poroniła? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Na wieść o porwaniu Blanki w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zaryzykuje własne życie, by ratować żonę i dziecko, którego się spodziewa! Gdy siostra Weronika (Klaudia Łapot) przekaże Milewskiemu, że w domu nie ma śladu po Blance, że wcale nie dotarła na lotnisko, Mario zrozumie, że za jej zniknięcie odpowiada Sergio.

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Mario wróci do Polski, by ratować Blankę przed mafią

Po przewiezieniu do rezydencji szefa mafii w 939 odcinku "Na dobre i na złe" także Blanka odkryje, że za jej porwanie odpowiada Sergio, który chce w ten sposób zastawić na Mariusza pułapkę, wiedząc o tym, że Mario jednak życie. I w ten sposób będzie chciał zmusić rywala, by wrócił do kraju. Gangster bez trudu znajdzie w jej telefonie kontakt do męża. Zadzwoni do Milewskiego, żeby przyjechał po ukochaną.

Mario w 939 odcinku "Na dobre i na złe" będzie miał haka na Sergia! Tak ocali siebie i Blankę

Kilka godzin później Blanka i Mario w 939 odcinku "Na dobre i na złe" będą zdani już tylko na łaskę Sergia i jego ludzi! Poznański wyda na nich wyrok śmierci, ale nieoczekiwanie zmieni zdanie. Bo Mario wspomni o pewnym wydarzeniu sprzed lat. Będzie miał na Sergia haka. - 22 kwietnia 2017 rok... Mokotowska 87. Mówi ci to coś?- Co? Puść go... - rozkaże swojemu człowiekowi.

Blanka zostawi Mario w 939 odcinku "Na dobre i na złe"

Niedługo potem w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Milewscy będą już wolni. Jeden z bandziorów wywiezie ich w bagażniku samochodu w sam środek lasu i wypuści. Ale Mario wcale nie odetchnie z ulgą, że on i Blanka zaczną teraz wszystko od nowa. Bo żona uprzedzi go, że to koniec, nie pozwoli, by znów naraził jej życie.

Tak się zacznie Na dobre i na złe w nowym roku! Czy Mario uratuje porwaną Blankę?

- Przecież to nie może się tak skończyć... Kocham cię... - Przejdzie ci! Mi też przejdzie! - Ale zastanów się... - Zastanowiłam się! - Dobra, rozumiem... Potrzebujesz czasu. Jak ochłoniesz, wyślę ci bilet do... - Nie mów mi dokąd lecisz! - A co z naszym dzieckiem? - Poroniłam... Nie ma naszego dziecka... - powie Blanka, ale nie zdoła spojrzeć Mario w oczy.

Wiele wskazuje na to, że w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka skłamie, że straciła ciążę, żeby pozbyć się Mario, by mąż gangster raz na zawsze zniknął z jej życia.