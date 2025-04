Na dobre i na złe, odcinek 953: Jadzia już dłużej nie zniesie Falkowicza! Zostawi mu pożegnalny list i zniknie

"Na dobre i na złe" odcinek 953 - środa, 16.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 953 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej postanowi nieco zmienić swoje podejście co do realizacji Jadzi! Tym bardziej, że po terapii dla par i wysłuchaniu jej argumentów, profesor zda sobie sprawę, że gosposia ma trochę racji. I postanowi nieco urozmaicić jej życie, aby nie zajmowała się już tylko domem i Edziem.

Tyle tylko, że nie na jej warunkach, a swoich własnych. I z tego względu jak podaje swiatseriali.interia.pl w 953 odcinku "Na dobre i na złe" wyjdzie z taką inicjatywą, która kompletnie jej się nie spodoba! A nawet posunie ją do radykalnych rozwiązań!

- Pani Jadziu, trochę o tym myślałem i... - zacznie Andrzej.

- Pewnie za mało... - uzna Jadzia i wcale się nie pomyli.

- Może by się pani zapisała na zajęcia: tkactwo, garncarstwo, joga. Tu ma pani dni i godziny zajęć. Całkiem niedaleko. Jest taki klub seniora, w którym... - kontynuuje profesor, ale wzburzona gosposia natychmiast mu przerwie - Jaki klub!?

Jadzia nie wytrzyma po propozycji Falkowicza w 953 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 953 odcinku "Na dobre i na złe" wściekła Jadzia wręczy Andrzejowi jego teczkę i da mu jasno do zrozumienia, że powinien już wyjść, co oczywiście Falkowicz zdecyduje się uczynić.

- Edziu! Tata wychodzi! - powie stanowczo niania.

Tyle tylko, że z tego zamieszania w 953 odcinku "Na dobre i na złe" zapomni wziąć ze sobą telefonu, dlatego skontaktuje się z gosposią z numeru Michała (Mateusz Janicki) i poprosi, aby mu go przywiozła, co i oczywiście ona zgodzi się zrobić. I tam natknie się na Wilczewskiego, który stanowczo stanie po jej stronie w konflikcie z Falkowiczem i podsunie jej nawet pewien pomysł!

- Pan Jadziu... Jest jakiś problem z Andrzejem, znaczy z profesorem? - zaniepokoi się Michał.

- Bo on to by chciał, żebym była u niego na wyłączność. A ja tam nie mam teraz co robić. Edzia nie ma, Matyldy nie ma, profesor w pracy... Jakieś kursy mi wymyśla. Dla seniorów! - wyjaśni Jadzia.

- Szukałem opiekunki do Cezarego. Mam teraz jedną, ale gdyby pani chciała... - zaproponuje jej Wilczewski.

- A po co panu spór z profesorem? Nawet terapeuta go nie przekonał - przyzna smutno niania.

- Bo z nim to chyba trzeba zdecydowanie - stwierdzi lekarz, a gosposia podsumuje - Nie chciałam zaogniać. Ale to on zaczyna...

Jadzia odnajdzie swój cel w życiu i zdecyduje się odejść od Falkowicza w 953 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że wizyta w Leśnej Górze w 953 odcinku "Na dobre i na złe" przywoła u niej dawne wspomnienia jeszcze z czasów, gdy sama była pielęgniarką. Do tego stopnia, że przyjdzie jej na myśl, iż mogłaby do nich wrócić!

A już tym bardziej, gdy pośpieszy z pomocą starszej kobiecie, która trafił na ostry dyżur z powodu zmian miażdżycowych w nodze. I wówczas gosposia dojdzie do wniosku, iż mogłaby zostać opiekunką medyczną i zmotywowana przez Michała, w końcu postanowi wziąć życie za rogi!

A to dlatego, że tuż po wizycie w szpitalu w 953 odcinku "Na dobre i na złe" Jadzia wróci do domu, gdzie nagotuje wielkie gar zupy, który następnie zawekuje w słoikach, aby starczyło jej Andrzejowi i Edziowi na dłużej. A następnie zasiądzie do stołu i napisze list pożegnalny, w którym poinformuje Falkowicza, że wyjeżdża! Czy zatem odejdzie już na dobre? A może zniknie tylko na chwilę? Tego dowiemy się już niebawem!

