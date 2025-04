M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Hoffman przekupi Sarę, aby zwabić do siebie Kingę! Nikt nie zdoła już pomóc Zduńskiej - ZDJĘCIA

W 1868 odcinku "M jak miłość" Hoffman (Mateusz Rusin) zwabi do siebie nawiną Kingę (Katarzyna Cichopek) i dobrze się do tego przygotuje. Darek wyczeka momentu aż Zduńska zostanie zupełnie sama bez Piotrka (Marcin Mroczek), a także dzieci - Miśka (Aleksander Bożyk), bliźniaczek (Julia, Marcelina Kempka) i Lenki (Olga Cybińska), za którą weźmie się Sara (Nadia Smyczek)! W 1868 odcinku "M jak miłość" ojciec przekupi swoją własną córkę, aby pozbyć się jej z domu i zapewnić sobie wygodne warunki do przyjęcia osamotnionej Kingi, której w tej sytuacji już nikt nie będzie w stanie pomóc! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!