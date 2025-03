M jak miłość, odcinek 1864: Hoffman oczaruje Kingę! Nie będzie świadoma, że nie jest tym, za kogo się podaje – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1864 odcinku „M jak miłość” Hoffman nie odpuści i wciąż będzie robił wszystko, aby oczarować Kingę. I nic dziwnego, gdyż Zduńska od razu wpadła mu w oko! Przypomnijmy, że tuż po zapoznaniu ojciec Sary już zapraszał ją na kolację, a gdy ta nie mogła dojść do skutku, to sam postanowił się na nią wprosić. Ale na tym nie poprzestał i wparował jeszcze do domu Zduńskich, aby w ostatniej chwili zaprosić ich na Sylwestra, ale i tu musiał obejść się smakiem.

Jednak zawzięty Dariusz tak łatwo się nie podda i już w 1862 odcinku „M jak miłość” w końcu zjawi się wspomnianej kolacji u Zduńskich, które przebiegnie w tak wesołej atmosferze, że żadne z nich nie domyśli się, kim tak naprawdę jest Hoffman! I nic dziwnego, gdyż ojciec Sary będzie robił wszystko, aby nie dać tego po sobie poznać!

Kinga w końcu ulegnie Hoffmanowi w 1864 odcinku „M jak miłość”!

I w 1864 odcinku „M jak miłość” postanowi to jeszcze wykorzystać. I zjawi się w „Naszym Zielonym Sadzie” pod pretekstem napicia się kawy, choć tak naprawdę będzie to wyłącznie kolejna próba oczarowania i przekonania do siebie Kingi, co, sądząc po radosnej minie Zduńskiej, mu się uda!

Tym bardziej, że Dariusz wciąż będzie udawał kogoś, kim nie jest i dalej będzie robił dobrą minę do złej gry, przez co żona Piotrka się na nim nie pozna! I w 1864 odcinku „M jak miłość” zupełnie nie będzie świadoma prawdziwego niebezpieczeństwa, jakie będzie czyhało na nią z jego strony, gdyż w rzeczywistości Hoffman będzie miał zupełnie inne oblicze!

Zduńska nie będzie świadoma niebezpieczeństwa ze strony ojca Sary w 1864 odcinku „M jak miłość”!

Ale oczarowani nim Zduńscy, a zwłaszcza Kinga w 1864 odcinku „M jak miłość” nie będą mieli o tym pojęcia. W przeciwieństwie do ich córki Lenki (Olga Cybińska), która już wcześniej dowie się od Sary, że z jej ojca jest niezłe ziółko. Zduńska już będzie wiedziała, że Hoffman urządza córce straszliwe awantury, z którymi dziewczyna zupełnie nie będzie sobie radzić. Do tego stopnia, że aż zacznie się ciąć, co z przerażeniem odkryje jej przyjaciółka.

Ale to i tak będzie nic, gdyż w 1864 odcinku „M jak miłość” córka Kingi i Piotrka dowie się, że Sara zacznie coraz bardziej cierpieć przez swojego ojca, który w tym samym czasie weźmie się za jej matkę! Czy Lenka zdoła ostrzec ją i ojca? A może będzie już na to za późno? Tego dowiemy się już niebawem!