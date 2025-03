M jak miłość, odcinek 1860: Kasia zrobi z siebie ofiarę! Po starciu z Jakubem ucieknie do Anety i Olka, ale Chodakowski nie będzie mógł na nią patrzeć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia nie poradzi sobie z konsekwencjami swojego romansu. W 1860 odcinku "M jak miłość" postanowi zniknąć bez śladu, by wzbudzić litość otoczenia? Aneta, zaniepokojona jej nieobecnością, wyruszy na poszukiwania i w końcu odnajdzie ją w hotelowym pokoju, gdzie Karska będzie cała zapłakana i roztrzęsiona.

Aneta odnajdzie Kasię w 1860 odcinku "M jak miłość" i weźmie ją do siebie

Aneta natychmiast postanowi jej pomóc. W 1860 odcinku "M jak miłość" zaprosi przyjaciółkę do swojego domu i doradzi, by stanęła twarzą w twarz z Jakubem i otwarcie przyznała, że chce rozwodu. Karska ulegnie namowom i zrobi to, co Aneta uzna za najlepsze, ale czy rzeczywiście sama poczuje, że to mądra decyzja?

Aneta będzie wspierać Kasię, ale Olek nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku. W 1860 odcinku "M jak miłość" Chodakowski będzie wyraźnie zły na Kasię i nie powstrzyma się przed krytycznymi komentarzami. Gdy tylko dowie się, że Aneta przyjęła ją pod ich dach, nie będzie w stanie ukryć frustracji.

Kasia w 1860 odcinku "M jak miłość" zacznie się wahać! Czy wróci do Jakuba?

W 1860 odcinku "M jak miłość" Kasia, mimo że przez cały czas będzie udawać ofiarę, w rzeczywistości sama nie będzie pewna, czego chce. Jej wątpliwości zaczną rosnąć, a presja otoczenia sprawi, że zacznie rozważać, czy rozwód rzeczywiście jest najlepszym wyjściem.

Nieoczekiwanie w 1860 odcinku "M jak miłość" Karska wyzna Anecie, że musi przeanalizować wszystko jeszcze raz i wyjdzie na długi spacer, by wszystko sobie poukładać w głowie. Może się okazać, że szybko pożałuje decyzji o odejściu od Jakuba. Ale czy Jakub będzie chciał ją jeszcze przyjąć, po tym jak zdradziła go i zniszczyła jego zaufanie? Dowiemy się niebawem!