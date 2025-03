M jak miłość, odcinek 1860: Jakub zamieszka u Martyny w leśniczówce?! Spakuje walizki i wyprowadzi się z domu! – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie załamany po odejściu Kasi. Nie będzie w stanie patrzeć na ich wspólne mieszkanie, dlatego zdecyduje się na radykalny krok, a mianowicie tymczasową wyprowadzkę. Jego znajomość z Martyną okaże się ratunkiem w tej trudnej sytuacji...

Jakub w 1860 odcinku "M jak miłość" zamieszka w leśniczówce u Martyny?

Wysocka również znajdzie się na rozdrożu i będzie myślała o sprzedaży swojego domu w leśniczówce, ale zanim podejmie ostateczną decyzję, zaoferuje Jakubowi, by zatrzymał się tam na pewien czas. W 1860 odcinku "M jak miłość" Karski nie odpowie od razu, ale możemy się domyślać, że ta propozycja będzie dla niego ogromnym wybawieniem.

Jakub w 1860 odcinku "M jak miłość" wyprowadzi się z domu! Nie będzie chciał oglądać Kasi

W 1860 odcinku "M jak miłość" detektyw spakuje walizki i opuści dom, zostawiając Kasi czas i przestrzeń na spokojne wyprowadzanie swoich rzeczy. Nie będzie chciał oglądać jej ponownie, by oszczędzić sobie kolejnych ran. Ta decyzja przyjdzie mu z trudem, ale będzie przekonany, że to jedyne wyjście.

Choć Karski będzie twardy na zewnątrz, wewnątrz będzie przeżywał prawdziwy dramat. Jego świat legnie w gruzach, ale Martyna nie zostawi go samego. W 1860 odcinku "M jak miłość" będzie przy nim, pocieszy go i pomoże mu podjąć decyzję o zamieszkaniu w leśniczówce. W 1860 odcinku "M jak miłość" Martyna będzie starała się wesprzeć Jakuba, a jej leśniczówka stanie się dla niego azylem. Chociaż ich znajomość do tej pory była raczej luźna, to nie da się ukryć, że los postanowi ich do siebie zbliżyć.

Martyna będzie dla niego nie tylko przyjaciółką, ale też kimś, kto rozumie, jak bolesne mogą być życiowe zmiany. W 1860 odcinku "M jak miłość" zobaczymy, jak Karski zaczyna czuć się w jej towarzystwie coraz swobodniej. Czy to doprowadzi do czegoś więcej? Czy Karski będzie gotowy na nowy początek? Przekonamy się już niebawem!