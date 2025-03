Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów 2, odcinek 14: Jadzia zniknie bez śladu! Córka Redlińskiego utonie? - ZDJĘCIA

W 14 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Franz (Bartosz Gelner) podejmie desperacką próbę odbicia Jadzi (Ninel Kos), ale sprawy wymkną się spod kontroli. Wydawało się, że wszystko jest pod ścisłą kontrolą, lecz w rzeczywistości to Eva (Sonia Mietielica) rozdaje karty! Nikt nie przewidzi tego, co się wydarzy, gdy rejs, który miał być ucieczką, zamieni się w prawdziwy dramat. W 14 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Jadzia nagle zniknie! Czy dziewczynka utonie? A może ktoś będzie miał w tym interes, by upozorować jej śmierć? Wszystkie tropy prowadzić będą nad zatokę, gdzie Wulf (Mateusz Nędza) ruszy z poszukiwaniami. Franz zrozumie, że został przechytrzony, ale czy uda mu się jeszcze odwrócić losy tej misji?