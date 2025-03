W telenoweli "Wichrowe wzgórze" pojawi się Gözde. Widzowie znają ją z Emanet!

Spis treści

Zuhal z "Emanet" w serialu "Wichrowe wzgórze"

Turecka aktorka Hilal Yıldız, którą widzowie doskonale znają z telenoweli "Dziedzictwo", pojawi się także w "Wichrowych wzgórzach". Zagra tam kobietę o imieniu Gözde i już możemy zdradzić, że nie będzie to przyjazna postać!

Nie da się ukryć, że rola czarnego charakteru pasuje do niej wręcz idealnie. Jako Zuhal w "Emanet" potrafiła udawać miłą, żeby tylko zbliżyć się do Seher i rozdzielić ją z Yamanm. Nawet, kiedy jej intrygi wyszły na jaw, znalazła sposób, żeby zbliżyć się do ukochanej Yamana, kiedy ta straciła pamięć. Przygoda aktorki Hilal Yıldız w telenoweli "Dziedzictwo" zakończyła się tragedią. Zuhal zginęła, kiedy zakradła się do rezydencji i zamiarem zabicia Seher.

Utalentowana aktorka nie zwalnia tempa. Za jakiś czas fani zobaczą ją w serialu "Wichrowe wzgórze"!

Kim będzie Gözde w telenoweli "Wichrowe wzgórze"?

W telenoweli "Wichrowe wzgórze" uczucie Zeynep i Halila zostanie zagrożone właśnie przez pojawienie się Gözde. Kobieta niespodziewanie pojawi się na farmie Halila jako jego koleżanka sprzed lat. Intrygantka obierze sobie za cel zdobycie przyjaciela i położenie rąk na jego majątku! Chociaż Zeynep przejrzy ją na wylot i będzie próbowała ostrzec przed nią ukochanego, wcale nie będzie to takie proste! Tym bardziej, że Gözde zostanie sprzymierzeńcem Songul. Dwie żmije będą działały razem, chcąc zniszczyć związek Halila i Zeynep!

Czy Halil da się omotać nowej kobiecie?

Zaznaczmy, że aktorka Hilal Yıldız pojawi się w telenoweli w jej drugim sezonie, czyli kiedy Halil i Zeynep będą już małżeństwem!

Polecamy: Taki będzie finał serialu Wichrowe wzgórze. Zeynep w sukni ślubnej!

Zobacz w galerii kadry z odcinka "Wichrowe wzgórze", w którym pojawi się Gözde.

Co wiemy o aktorce Hilal Yıldız?

Jej przygoda z aktorstwem rozpoczęła się tuż po studiach, od ról na deskach teatru. Rola w "Emanet" była jedną z pierwszych jej serialowych kreacji.

Hilal Yıldız urodziła się 12 kwietnia 1994 roku, a więc ma 31 lat.

Aktorka prowadzi konto na Instagrmie, gdzie zamieszcza swoje aktualne zdjęcia.

Więcej o Hilal Yıldız zdradziliśmy w artykule: Zuhal to znienawidzona postać z Dziedzictwa. Aktorka Hilal Yıldız, która wciela się w tę rolę to prawdziwa piękność!