Miłość i nadzieja. Melis ucieknie z domu i wyląduje w ramionach Egego!

Miłość i nadzieja. Bülent wyciąga rękę do Gönül! Czy dawne uczucia odżyją? Streszczenie odcinka 161 Ask ve umut (27.03.2025)

Miłość i nadzieja. Melis ucieka do Egego po awanturze z Zeynep

Kolejna burzliwa kłótnia między Melis a Zeynep wywróci życie ich rodziny do góry nogami. Feraye będzie miała już dość i podejmie drastyczną decyzję – postanowi wysłać Melis do Berlina.

Załamana i zbuntowana Melis będzie miała jednak inne plany. Zamiast pakować walizki, ucieknie z domu i skieruje się prosto do Egego

On odda jej swój pokój, ale Melis wprosi się do niego na kanapę, gdzie ostatecznie zaśnie u jego boku.

Następnego ranka Belkis, matka Egego, wejdzie do salonu i stanie jak wryta na widok dwóch postaci wtulonych w siebie na kanapie. W pierwszej chwili będzie przekonana, że to Zeynep

– To Zeynep! Wrrr, znowu znalazła okazję, zaraz jej pokażę! – wycedzi wściekła Belkis, ruszając w stronę kanapy z bojowym nastawieniem.

Jednak gdy podejdzie bliżej, przekona się, że to nie Zeynep leży w objęciach Egego, lecz Melis!

Co jeszcze wydarzy się w 162. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Sila znajduje schronienie u Kuzeya. Bülent nie wraca na noc do domu. Feraye odkrywa, że nie ma również Melis. Belkis zauważa ją śpiącą na kanapie razem z Egem. Kuzey i Hulya znajdują Silę. Mężczyzna ma do niej pretensje.

Kiedy oglądać 162. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 162. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w piątek, 28 marca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, co dokładnie wydarzy się w serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.