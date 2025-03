Krew z krwi 3, odcinek 4: Jan zostawi Carmen w najgorszym momencie? Sprawa nie dotyczy Franka - ZDJĘCIA

Krew z krwi 3, odcinek 5: Aresztowanie Franka! Tuż po odzyskaniu porwanego syna, Carmen znów go straci – ZDJĘCIA

"Krew z krwi 3" odcinek 4 - sobota, 22.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 4. odcinku "Krew z krwi" sezon 3 Carmen nadal będzie walczyć o odnalezienie syna. Franek pozostaje w rękach porywaczy, którzy żądają kolejnych sum pieniędzy. Jan nie da rady patrzeć na to, co wyprawia Carmen. Jego zdaniem tu wcale nie chodzi o syna, a o sprawy z przeszłości, przez które kobieta wylądowała w więzieniu. Prokuratura wcale nie chce "odbić" Franka? Prokurator Tarczyński (Mirosław Haniszewski) chce dopaść jego matkę!

Jan zniesmaczony zachowaniem Carmen w 4. odcinku "Krew z krwi" 3

- I co teraz? - zapyta Wolski, kiedy zobaczy Carmen myślącą nad kolejnymi krokami.

- Dasz mi te pieniądze? - zapyta wprost.

- Rozmawialiśmy o tym... Skoro Bronek twierdzi, że to sprawa osobista, to znaczy, że nie chodzi o jakiś towar z kontenera, tylko o ciebie!

- Rosiak nie żyje, ten facet, z którym robiłaś deal Holender zniknął, pojawił się ktoś następny?

- Nie było mnie siedem lat!

- A Pamela Rosiak?

- Co Pamela?

- Zabiliście jej ojca, a ją porwałaś!

- Rosiaka zabił Luther, ja nie miałam z tym nic wspólnego, zemściła się i zniknęła! Co?

Carmen domyśli się, że w całej akcji nie chodzi o odnalezienie Franka

- Co zamierzasz? - zapyta nieco łagodniej Jan.

- Nie widzisz tego, że policja chce mnie wsadzić, że policja ma go w dupie, że jakiś prokurator z Warszawy wymyślił, że ja znowu siedzę w biznesie?! - wybuchnie Carmen, zdając sobie sprawę, że policja wcale nie pomaga w odnalezieniu syna.

- To z nim porozmawiaj - Wolski będzie chciał ugadania się z Tarczyńskim.

- Rozmawiałam z nim... i? Co tak cicho? Jakieś jeszcze mądre rady? No, proszę! Janek, ja robię wszystko, żeby to się skończyło, więc przynajmniej mi nie przeszkadzaj... - ostro skomentuje Carmen.

Krew z krwi 3 sezon ZWIASTUN. Carmen wyjdzie z więzienia, ale czeka ją nowa wojna