Zatoka szpiegów 2, odcinek 16: Greta odnaleziona cała i zdrowa! Franz nie będzie mógł uwierzyć, że jego ukochana żyje

"Zatoka szpiegów" odcinek 16 (sezon 2, odcinek 5) - niedziela, 13.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 16 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Franz Neumann stanie przed nie lada wyzwaniem, gdy odkryje, że w ich organizacji działa zdrajca, a życie Evy Stromberg (Sonia Mietielica) zawiśnie na włosku. Dodatkowo, próba przemycenia kobiety i rodziny Redlińskich do Szwecji napotka się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem ze strony Rosjan i Niemców. Czy plan Franza powiedzie się? A co z Gretą Kessler, którą Franz uważał za martwą po wybuchu w jej mieszkaniu?

Franz w 16 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" uratuje Evę przed zamachem i odkryje zdradę w szeregach

Franz w 16 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" dowie się o planowanym zamachu na Evę Stromberg. Bez chwili wahania ruszy na ratunek, udaremniając próbę zamachu. Jednak to wydarzenie ujawni bolesną prawdę - w ich organizacji działać będzie zdrajca, który przekaże informacje wrogom. To odkrycie wstrząśnie Franzem i zmusi go do podjęcia natychmiastowych działań, aby zidentyfikować i unieszkodliwić szpiega.

Eva oraz rodzina Redlińskich zaplanują z kolei ucieczkę do neutralnej Szwecji, aby uniknąć represji ze strony Niemców i Rosjan. Franz opracuje misterny plan przerzutu, który ma zmylić przeciwników. Zamiast zaplanowanej podróży pociągiem, zdecyduje się na bardziej ryzykowną trasę samochodową bocznymi drogami. Jednak w trakcie tej niebezpiecznej podróży dojdzie do brutalnej konfrontacji z wrogimi siłami, co wystawi ich na ogromne niebezpieczeństwo.​

Engel odnajdzie Gretę w 16 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2"!

Podczas gdy Franz skupi się na ratowaniu Evy i Redlińskich, Engel (Michał Balicki) dokona szokującego odkrycia. Greta Kessler, którą wszyscy, w tym Franz, uważali za zmarłą po wybuchu w jej mieszkaniu, okaże się żywa! Jakie tajemnice skryje Greta i dlaczego upozorowano jej śmierć? Odpowiedzi na te pytania mogą diametralnie zmienić bieg wydarzeń w serialu.​