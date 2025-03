Barwy szczęścia, odcinek 3157: Tomasz okradnie Henryka. Posunie się do tego dla dobra Wiktora - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3157 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Każdy dzień przynosi Tomaszowi kolejny cios w serialu „Barwy szczęścia". Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) nie zaakceptowała decyzji Tomasza o przygarnięciu Wandy (Maja Barełkowska) i ponownie zamieszkała z Madzią (Natalia Sierzputowska). Relacje z Wiktorem są napięte. Chłopak potrzebuje dowodu na to, kto jest jego biologicznym ojcem. Pójdzie więc do Henryka, z którym zerwał już kontakty, prosić go o pomoc w tej sprawie – o jego DNA – ale stary Kępski odmówi i wyrzuci go za drzwi. Jak Wiktor zdobędzie jego DNA?

W 3157. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz da Wiktorowi golarkę Henryka

W 3157. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz wręczy Wiktorowi klucz do wiedzy, jaką chce posiąść na temat swojego biologicznego ojca:

- Chciałeś, to masz.

- Golarka Henryka – stwierdzi głucho chłopak.

- I mój wymaz z jamy ustnej. Pełny materiał genetyczny – doda Tomek.

- Serio?

- Żeby w pełni potwierdzić ojcostwo, potrzebujesz materiał genetyczny całej naszej trójki. To trwa 48 godzin. Koszt dwa tysiące złotych, ale masz pewność 99,9 procent.

- Nie o to pytam. Czy jesteś tego pewien? Czy zmieniłeś zdanie? Dzięki, że to dla mnie robisz.

- Nie tylko dla ciebie. Mnie też w końcu zaczęłoby to męczyć.

- Racja. Nie ma co chować głowy w piasek – odpowie Wiktor.

Zbiorowe poczucie winy w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor dowie się, że jego ojcem jest znienawidzony Henryk. Nie udźwignie tego, a reperkusje dopiero nadejdą. Wszyscy – poza faktycznym sprawcą nieszczęść - będą się w końcu obwiniać o to, co się stało. Wanda, że przez lata kryła potwora. Tomasz, że 22 lata wcześniej nie uwierzył Grażynie (Kinga Suchan), że została zgwałcona przez jego ojca. Grażyna, że powinna była trzymać język za zębami na pokazie… Mama Wiktora i Tomasz postanowią, że muszą go wspólnie pilnować.