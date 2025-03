M jak miłość. Kasia pożałuje rozstania z Jakubem. Będzie płakała przez Mariusza, kiedy porzuci ją jak śmiecia? - ZDJĘCIA

Co będzie dalej z Kasią w "M jak miłość"?

Kasia i Mariusz z "M jak miłość" w błyskawicznym tempie znaleźli się na szczycie listy bohaterów serialu, których widzowie nie chcą dłużej oglądać. Na profilach społecznościowych "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie mnożą się komentarze, że po zdradzie i odejściu do kochanka Kasia musi zniknąć raz na zawsze! Że tak zła kobieta, która zostawia męża dla przygody, szaleństwa w ramionach dawnego chłopaka ze szkoły, o którym w zasadzie nic nie wie, nie zna jego przeszłości, zasłużyła tylko na jeden los.

Jak dalej w "M jak miłość" potoczy się wątek Kasi i Mariusza? To już pewne, że po wyprowadzce z domu Kuby, niewierna żona zamieszka z kochankiem w jego luksusowej willi na obrzeżach Warszawy. Dom architekta zrobił na Kasi wrażenie, jak tylko go zobaczyła. Ale to nie wystarczy, by Kasia zaznała szczęścia z Mariuszem, nie dadzą jej spokoju wyrzuty sumienia, że tak podle zostawiła Jakuba.

Na zdjęciach z 1867 odcinka "M jak miłość" (emisja w TVP2 we wtorek, 22.04.2025) w naszej GALERII już teraz możecie zobaczyć, jak Kasia będzie się wypłakiwała Anecie (Ilona Janyst) na swój los. Wygląda więc na to, że Kasia dostanie to, na co zasłużyła. A może za rozpaczą Kasi będzie się kryło rozstanie z Mariuszem? Czas pokaże.

Kasia z "M jak miłość" to zła kobieta - komentarze fanów serialu i porównania do innej bohaterki

Widzowie "M jak miłość" są pewni, że dość szybko Kasia przekona się jak źle wybrała, jak fatalnie ulokowała uczucia, bo już na pierwszy rzut oka widać, że Mariusz to podejrzany, toksyczny facet. Porównują też Kasię do Izy (Adriana Kalska), która zdradziła Marcina (Mikołaj Roznerski) z Radkiem (Philippe Tłokiński), zniszczyła rodzinę, a teraz rozpacza, bo mąż ją bije!

"-Kaśka dostaniesz kopa od tego kochasia. Zabawi się twoim uczuciem i porzuci jak śmiecia. Wtedy będziesz płakała! -Kaśka jak i Iza obie wybrały ZŁO! Odrzuciły wspaniałych kochających mężów!!! Jeszcze zapłacze - Kasia niech spieprza do Mariusza skoro tak bardzo go kocha, a Kuba znajdzie jeszcze prawdziwe szczęście, kto wie może nawet przy boku Martyny - Kaśka postąpiła podle w stosunku do Kuby , on tak ją kocha 😡😡😡 - Bedzie to samo co Iza po czasie będzie żałowała - Tak naprawdę ten Mariusz od początku jak się pojawił, nie podoba mi się. Oj Kasia jeszcze będzie żałować. A Kuba , szkoda jego, nie zasłużył na to, jak potraktowała Kasia. - Mariusz nie wygląda na faceta co chciałby założyć rodzinę tylko zabawić się. Zostawi ukochaną i wtedy oczka się otworzą ale będzie już za późno niestety szkoda mi tylko Kuby bo nie zasłużył na taki scenariusz - Ona tak samo jak Iza zakochana bo co? Bo nowe, nieznane? Czasem mi żal naszej płci i tej wiary, że nowe będzie lepsze,gdy już ma się przy sobie to właściwe i sprawdzone....🫣 - Szkoda Kuby super gość a Kaśka niech spada 😏 - Kuba powinien zignorować Kaśkę,niech idzie do kudłatego. Nie potrafiła docenić tego co ma to TERAZ będzie sama. I bardzo dobrze....A ten kudłaty pajac zgłosił na policję pobicie. Zbyt delikatnie Kuba go potraktował Kibicuję Kubie i Martynie. - Zawalczył dla zwycięstwa potem zostawi, zwykła rywalizacja i postawienie na swoim - Oby nie była szczęśliwa...miała fajnego męża to poleciała do takiego kudłacza ... szkoda Kuby i jestem za Kuba,bo jeszcze z tych zmartwień choroba mu wróci a tyle Kasia o Niego walczyła a teraz ma Go za nic... - Mam nadzieję, że znikną z serialu! Nie da się na Nią patrzeć! Miała dobrego męża... za dobrego,więc zachciało Jej się przygody. Tak samo jak Izie. Powiem szczerze,że wątki w tym serialu się powtarzają, tylko ludzi zmieniają. Jakub mam nadzieję, że będzie z Martyną ,pasują do siebie. -Won z nimi jedno warte drugiego, latawica i przygłup ( oczywiście tylko serialowi ) - Nie no...z tym chuchrem niedorobionym?. Życzę by ją zostawił i miał żonę i dziecko. Kaśka niech będzie w ciąży za karę bo nie chciała mieć dzieci. Niech życie ją porządnie przeczołga".