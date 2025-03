M jak miłość, odcinek 1866: Tak będzie wyglądał poród Franki. Żona Pawła błyskawicznie urodzi syna - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Poród Franki w 1866 odcinku "M jak miłość" obędzie się bez komplikacji i co najlepsze, do ostatniej chwili przed narodzinami dziecka Zduńska będzie pracowała w bistro "Nasz Zielony Sad"! Ale chyba najbardziej istotne jest to, że od momentu, gdy Franka dowiedziała się, że jest w ciąży z bezpłodnym Pawłem, do szczęśliwego porodu upłyną tylko 3 miesiące. Jak to możliwe?

Termin porodu Franki w "M jak miłość" po trzech miesiącach od zajścia w ciążę

Przypomnimy, że ciąża Franki stała się faktem w 1839 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany w poniedziałek, 13.01.2025, w TVP2. W serialowej rzeczywistości wtedy rozpoczynała się jesień. Mimo że w żadnym z odcinków serialu Franka i Paweł nie usłyszy od lekarki, kiedy nastąpi termin porodu, to dość łatwo było obliczyć, że pierwsze dziecko Zduńskich urodzi się wiosną.

Dopiero co Zduńscy świętowali Sylwestra, a już twórcy "M jak miłość" tak przyspieszą akcje, że rozpocznie się 9. miesiąc ciąży Franki i jeszcze intensywniej zaczną przygotowania do narodzin syna. Ciążowy brzuszek Franki stanie się jeszcze większy i nabierze już tak dużych rozmiarów, jakby miała urodzić bliźniaki.

Franka urodzi w 1866 odcinku "M jak miłość"! Paweł zabierze żonę do szpitala z bistro

W 1866 odcinku "M jak miłość" Franka zacznie rodzić w najmniej spodziewanym momencie, przed wyznaczonym terminem porodu! Zanim Paweł zawiezie ciężarną żonę do szpitala, Zduńska zjawi się jeszcze w pracy w bistro Kingi. Na szczęście Paweł cały czas będzie w pobliżu ukochanej, by zareagować na czas. Chociaż nie obędzie się bez nerwowej atmosfery!

Poród Franki w 1866 odcinku "M jak miłość" będzie dla Pawła sporym wyzwaniem. Zduński będzie musiał zachować spokój, by dodać odwagi żonie, ale sam będzie kłębkiem nerwów. Na szczęście mały Antoni Lucjan nie da rodzicom długo na siebie czekać. Najmłodszy członek rodziny Zduńskich urodzi się zdrowy i dość duży jak na noworodka! Zwieńczeniem błyskawicznej ciąży Franki będzie zatem jeszcze szybszy poród.