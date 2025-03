M jak miłość, odcinek 1861: Bartek zobaczy Dorotę, ale nie uwierzy, że ona żyje. Ksiądz wmówi mu, że widział ducha - ZDJĘCIA, WIDEO

- Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale tak właśnie było. Widziałem ją. Przechodziła przez pasy. To była jej sylwetka, jej ruchy, jej twarz, wszystko... A potem nagle rozpłynęła się w powietrzu. Sam nie wiem, co mam o tym myśleć, dlatego tu przyszedłem...

- Ja myślę, że to, co usłyszałem ma więcej wspólnego z pana życiem. Gniew, zaprzeczenie to naturalne pierwsze etapy żałoby. Kiedy doświadczamy straty, często targujemy się z rzeczywistością, z Bogiem... Na różne sposoby próbujemy odwrócić to, co się wydarzyło. Czasami wyobraźnia podsuwa nam obrazy, które bardzo chcemy zobaczyć. To jest naturalne, ludzkie....

- A jakie są kolejne etapy żałoby?

- Smutek i akceptacja. Pogodzenie się z tym, że ten kto odszedł już nigdy do nas nie wróci... Chociaż ja z racji wykonywanego zawodu wierzę, że po śmierci wszyscy znowu się spotkamy...