M jak miłość, odcinek 1866: Bartek pozbędzie się majątku Doroty! Tylko Tomasza wtajemniczy w swój plan - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kinga w pułapce zboczeńca Hoffmana. Dosypie jej czegoś do herbaty! Obsesja sąsiada źle się skończy? - ZDJĘCIA, WIDEO

Jak długo Dorota w "M jak miłość" będzie unikała Bartka? Czy jeszcze kiedyś wróci do niego i znów będą razem? Po wydarzeniach, które rozegrają się w finale 1861 odcinka "M jak miłość", gdy Bartek nie odbierze telefonu od Doroty, a ona usłyszy od córki Natalki (Dominika Suchecka), że mąż zasnął w domu "przyjaciółki", nie będzie miała już żadnych wątpliwości, że układa sobie życie na nowo, że uwierzył w jej śmierć. O co sama się postarała, bo od miesięcy nie daje przecież żadnego znaku życia.

Dorota w 1866 odcinku "M jak miłość" dokończy leczenie w szpitalu w Bostonie

W 1866 odcinku "M jak miłość" od powrotu Doroty do USA na kontynuację leczenia raka, złośliwego guza mózgu, w szpitalu w Bostonie miną kolejne tygodnie, a Bartek utwierdzi się w przekonaniu, że ukochana zmarła. Bo przecież gdyby żyła i wróciła do Polski, to byłaby z nim. Oczywiście Lisiecki nie będzie miał pojęcia, że za dziwnymi telefonami z nieznanego numeru kryje się właśnie Dorota. Nie oddzwoni już bowiem na ten numer.

Po rozmowie z księdzem Grzegorzem (Paweł Janyst) o żałobie po śmierci Doroty, o tym, że musi wreszcie pogodzić się z tym, że ukochana nie wróci, Bartek będzie żył dalej z myślą, że żona zmarła gdzieś daleko od niego.

Przyjaciółka Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość" nie powie Bartkowi, że ona żyje?

Niestety w 1866 odcinku "M jak miłość" Ada nie powie Bartkowi prawdy o Dorocie. Przyjaciółka Kaweckiej będzie z nią w stałym kontakcie i spróbuje namówić, by odezwała się do męża. Zwłaszcza po tym jak Bartek zjawi się w Warszawie, spotka się z Adą i da jej wyraźnie do zrozumienia, że nadal kocha żonę, że tęskni za nią i nie pogodził się z jej odejściem.

Oto co Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" zrobi z majątkiem Doroty, który po niej odziedziczył!

Kolejnym ruchem Bartka w 1866 odcinku "M jak miłość" będzie pozbycie się majątku Doroty! Po jej zniknięciu notariusz odezwał się do Lisieckiego i przekazał mu ostatnią wolę milionerki zawartą w testamencie. W ten sposób Bartek odziedziczył wszystko po Dorocie. A teraz nie będzie chciał żyć z pieniędzy żony, dysponować jej fortuną.

To dlatego w 1866 odcinku "M jak miłość" Bartek wyjawi Tomaszowi, byłemu mężowi Doroty, że zamierza otworzyć fundację, a majątek przeznaczyć dla chorych, dla których jedyną nadzieją są nowe, eksperymentalne terapie. Lisiecki ma pracę w firmie ogrodniczej Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), więc potrafi na siebie zarobić. Poza tym wcale nie będzie potrzebował domu Doroty, z którym wiąże się tyle pięknych wspomnień.